पशुपतिनाथ मंदिर के महंत कमलेश महाराज और जैन मुनि श्रमणाचार्य सुंदर सागर महाराज का सौहार्द मिलन, युवा पीढ़ी को दिया संदेश

वहीं जैन मुनि सुंदर सागर महाराज ने भी समाज और संतों के बीच एकता को समय की मांग बताया। उन्होंने महंत कमलेश महाराज से मिलन को ‘अद्भुत और आत्मिक क्षण’ बताते हुए कहा कि यह समय है जब सभी धर्मों के संतों और गुरुओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। एकजुट होकर ही हम अपने धर्म, संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में भक्तों ने दोनों संतों का आशीर्वाद लिया और इस मिलन को धार्मिक इतिहास का एक प्रेरणादायक पल बताया।