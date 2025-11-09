रात तक दौड़ती बसों को रोका, किया सीज, RTO ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही, मचा हड़कंप, हड़ताल हो चुकी है फेल

सुरक्षित सफर अभियान के तहत दो बसों को जब्त किया गया है। जांच में पाया गया कि इन बसों में न तो इमरजेंसी गेट थे, न ही उचित गैंगवे की व्यवस्था थी। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करते हुए इन बसों में एक्स्ट्रा सीटें और लगेज कैरियर लगाए गए थे। परिवहन विभाग के आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।