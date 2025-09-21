Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

दो पक्षों में झगड़ा, धर्म परिवर्तन के आरोपों से बढ़ा विवाद, पुलिस कर रही जांच

प्रतापनगर में में दो पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची।

जयपुर

Manish Chaturvedi

Sep 21, 2025

जयपुर। प्रतापनगर में में दो पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरे पक्ष कहना है कि यहां कोई धर्म-परिवर्तन नहीं करवाया जाता है। यहां हमारे ही धर्म के लोग इकट्ठा होते है। मारपीट करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ प्रताप नगर थाने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रताप नगर थाना पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाकर शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने बताया कि मामला प्रताप नगर सेक्टर-8 का है। जहां कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार अपने घर के ऊपर बने हॉल में कई लोगों के साथ इकट्ठा हुआ था। हॉल में इकट्ठा हुए लोगों को देखकर स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। कथित धर्म-परिवर्तन को लेकर स्थानीय लोग घर के अंदर हॉल में पहुंच गए। हॉल में मौजूद लोगों से धक्का-मुक्की कर मारपीट करने लगे। झगड़ा होने पर कॉलोनी में हंगामा शुरू हो गया। झगड़े की सूचना पर प्रताप नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में मौजूद परिवार से पहले भी कई बार समझाइश कर चुके हैं। वह लोगों को बुलाकर यहां धर्म-परिवर्तन के लिए उकसाता है। धर्म-परिवर्तन के चलते धीरे-धीरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं, दूसरे पक्ष का कहना है कि यहां कोई धर्म-परिवर्तन नहीं करवाया जाता है। यहां हमारे ही धर्म के लोग इकट्ठा होते है। धक्का-मुक्की कर मारपीट करने का विरोध कर बड़ी संख्या में लोग प्रताप नगर थाने पहुंचे। समझाइश कर मामला शांत करवाकर पुलिस ने शिकायत दर्ज की।

एडिश्नल डीसीपी ईस्ट आसाराम चौधरी ने बताया कि हमारे पास धर्म परिवर्तन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। मामला धक्का मुखी और मारपीट का है। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।

वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम उपाध्याय ने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बन गया है। पूर्व में प्रदेश में कई परिवारों का धर्मांतरण करवाया गया था। जिनका डरा धमकाकर और लालच देकर धर्मांतरण करवाया गया था। लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक नया बिल सदन में रखा है। ऐसे में उम्मीद है कि जिन भी लोगों का पूर्व में भी धर्मांतरण करवाया गया था। उनकी भी जल्द ही घर वापसी करवाई जाएगी

Published on:

21 Sept 2025 09:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दो पक्षों में झगड़ा, धर्म परिवर्तन के आरोपों से बढ़ा विवाद, पुलिस कर रही जांच

