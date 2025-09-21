दो पक्षों में झगड़ा, धर्म परिवर्तन के आरोपों से बढ़ा विवाद, पुलिस कर रही जांच

जयपुर। प्रतापनगर में में दो पक्षों में झगड़े का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पर धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरे पक्ष कहना है कि यहां कोई धर्म-परिवर्तन नहीं करवाया जाता है। यहां हमारे ही धर्म के लोग इकट्ठा होते है। मारपीट करने वाले स्थानीय लोगों के खिलाफ प्रताप नगर थाने में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रताप नगर थाना पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाकर शिकायत पर जांच शुरू कर दी है।