जयपुर से जाने वाली रोडवेज बस को पकड़ा, बगैर टिकट सफर कर रहे थे यात्री, फिर हुई ऐसी कार्रवाई…

राजस्थान रोडवेज की जयपुर-नागौर मार्ग पर चलने वाली एक बस में तड़के बिना टिकट यात्रा कर रहे 17 यात्रियों को पकड़ा गया। यह कार्रवाई आज सुबह पुष्कर में चेकिंग के दौरान की गई। जानकारी के अनुसार जयपुर से रात 11:30 बजे रवाना हुई बस नागौर जा रही थी। इस बीच पुष्कर में तड़के करीब 4 बजे जब टीम ने बस की जांच की तो उसमें 17 यात्री बिना टिकट सफर करते हुए मिले।
अजयमेरु डिपो के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने चेकिंग कार्रवाई की। उन्होंने मौके पर यात्रियों से न केवल पूरा किराया वसूल करवाया, बल्कि नियमों के अनुसार जुर्माना भी वसूल किया गया। शर्मा ने कहा कि रोडवेज को घाटे से बचाने और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए समय-समय पर इस तरह की चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं।
शर्मा ने कहा कि बस में बेटिकट यात्रा करना सीधे तौर पर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और यह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी असुविधा का कारण बनता है। जयपुर से नागौर जैसे व्यस्त मार्गों पर यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में विभाग ने टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से चेकिंग की जाएं और बेटिकट यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने कहा कि रोडवेज की सेवाओं का लाभ लेने वाले सभी यात्रियों से अपील है कि वे निर्धारित किराया अदा करके ही सफर करें। बेटिकट यात्रा करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।