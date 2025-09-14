जयपुर से जाने वाली रोडवेज बस को पकड़ा, बगैर टिकट सफर कर रहे थे यात्री, फिर हुई ऐसी कार्रवाई…

शर्मा ने कहा कि बस में बेटिकट यात्रा करना सीधे तौर पर धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है और यह न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी असुविधा का कारण बनता है। जयपुर से नागौर जैसे व्यस्त मार्गों पर यह समस्या अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे में विभाग ने टीमों को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमित रूप से चेकिंग की जाएं और बेटिकट यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।