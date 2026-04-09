तनाव के बीच शांति का नाजुक समझौता

यह उल्लेखनीय है कि यह युद्धविराम अभी स्थायी नहीं है, अपितु एक सीमित अवधि के लिए लागू किया नजर आता है, जिससे दोनों पक्ष वार्ता के माध्यम से उचित समाधान खोज सकें। ऐसा बताया जा रहा है कि इस समझौते के अनुसार ईरान ने महत्वपूर्ण जलमार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को पुन: खोलने पर सहमति दे दी है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। वरना अन्य महत्वपूर्ण जलमार्ग बाब-अल-मदेब जलडमरूमध्य पर भी घोर संकट के बादल छा रहे थे। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक संकेत भेज सकता हैं और तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर इस युद्धविराम का सबसे बड़ा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पडऩे वाला है। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती हैं, जिसके फलस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ता है। लेकिन युद्धविराम के बाद तेल की कीमतों में गिरावट के संकेत आने से कई देशों को राहत मिल सकती है। निश्चित रूप से कई देश इस कदम का स्वागत करेंगे और इसे शांति की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास माना जा सकता है। यद्यपि यह भी स्पष्ट है कि युद्धविराम बहुत ही कमजोर धागे के समान है और किसी भी समय टूट सकता है, क्योंकि जहां एक ओर दोनों देशों के बीच मूलभूत मतभेद अब भी दृढ़ बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इजरायल का अपना दबाव है।