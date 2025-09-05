जयपुर के एक होटल में बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद युवती ने किया सुसाइड, फोन में दूसरे लड़के के साथ मिली चैट

थानाप्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि मृतका 26 वर्षीय युवती डीडवाना-कुचामन की रहने वाली थी। चार साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आदित्य से संपर्क हुआ और दोनों रिलेशन में आ गए। 27 अगस्त को युवती आदित्य के साथ होटल में ठहरी थी। 29 अगस्त को दोनों में झगड़ा हुआ तो आदित्य नीचे चला गया। जब लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो युवती फंदे से लटकी मिली। उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला।