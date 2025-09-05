Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

जयपुर के एक होटल में बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद युवती ने किया सुसाइड, फोन में दूसरे लड़के के साथ मिली चैट

जयपुर के एक होटल में युवती ने पुरुष मित्र से झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 05, 2025

jaipur news
Photo- Patrika Network

जयपुर के विधायकपुरी थाना इलाका स्थित एक होटल में युवती ने पुरुष मित्र से झगड़े के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का एसएमएस अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सुपुर्द कर दिया गया। मृतका के भाई ने पुरुष मित्र के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि उसकी बहन आदित्य के साथ रिलेशन में थी, लेकिन वह उसे परेशान करता था। इसी कारण बहन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था।

थानाप्रभारी बनवारी लाल ने बताया कि मृतका 26 वर्षीय युवती डीडवाना-कुचामन की रहने वाली थी। चार साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आदित्य से संपर्क हुआ और दोनों रिलेशन में आ गए। 27 अगस्त को युवती आदित्य के साथ होटल में ठहरी थी। 29 अगस्त को दोनों में झगड़ा हुआ तो आदित्य नीचे चला गया। जब लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो युवती फंदे से लटकी मिली। उसे नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला।

चैट को लेकर हुआ था झगड़ा

जांच में पता चला कि आदित्य ने युवती के मोबाइल में किसी और युवक की चैट पढ़ ली थी। इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ। आदित्य ने मोबाइल से चैटिंग के स्क्रीनशॉट युवती के परिजन को भेज दिए और धोखा देने का आरोप लगाया। इसी झगड़े के बाद गुस्से में युवती ने आत्महत्या कर ली।

Published on:

05 Sept 2025 10:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के एक होटल में बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद युवती ने किया सुसाइड, फोन में दूसरे लड़के के साथ मिली चैट

