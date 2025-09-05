Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Holiday News: राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित, भारी बारिश की चेतावनी… आदेश जारी

भारी बरसात की चेतावनी के चलते जिले के सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है।

अजमेर

Lokendra Sainger

Sep 05, 2025

HOLIDAY NEWS
भारी बरसात की चेतावनी के चलते शनिवार को अजमेर जिले के सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-20005 के अध्याय चार के तहत प्री-प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। स्कूल स्टाफ का समय यथावत रहेगा। आदेश की अवेहलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

अजमेर में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को 5 ज़िलों में रेड अलर्ट जारी किया है। जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर शामिल हैं। अजमेर, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, सिरोही, बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

Rajasthan Weather Report

7 सिंतबर को 2 जिलों में रेड अलर्ट

वहीं, 7 सिंतबर को बाड़मेर और जालौर जिलों को रेड अलर्ट की श्रेणी में रखा है। बालोतरा, उदयपुर, सिरोही सलूंबर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और फलौदी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

Published on:

05 Sept 2025 09:32 pm

Holiday News: राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित, भारी बारिश की चेतावनी… आदेश जारी

