Holiday News: राजस्थान के इस जिले में कल स्कूलों की छुट्टी घोषित, भारी बारिश की चेतावनी… आदेश जारी

भारी बरसात की चेतावनी के चलते शनिवार को अजमेर जिले के सरकारी और निजी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर लोकबंधु ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम-20005 के अध्याय चार के तहत प्री-प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। स्कूल स्टाफ का समय यथावत रहेगा। आदेश की अवेहलना करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।