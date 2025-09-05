जगदीप धनखड़ को पूर्व MLA के नाते मिलने वाली पेंशन मंजूर: अब हर महीने मिलेगी इतनी रकम, विधानसभा से मिली हरी झंडी

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से पूर्व विधायक के नाते पेंशन के लिए किए गए आवेदन को मंजूरी मिल गई है। अब उन्हें पूर्व विधायक के नाते 42 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। धनखड़ एक बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा ने उनकी पेंशन को मंजूरी देते हुए कोषागार को सूचना भेज दी है। अब धनखड़ की पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में जाएगी।