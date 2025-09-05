Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जगदीप धनखड़ को पूर्व MLA के नाते मिलने वाली पेंशन मंजूर: अब हर महीने मिलेगी इतनी रकम, विधानसभा से मिली हरी झंडी

विधानसभा ने जगदीप धनखड़ की पेंशन को मंजूरी देते हुए कोषागार को सूचना भेज दी है। अब धनखड़ की पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में जाएगी।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 05, 2025

jagdeep dhankar
Photo- Patrika Network (File Photo)

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से पूर्व विधायक के नाते पेंशन के लिए किए गए आवेदन को मंजूरी मिल गई है। अब उन्हें पूर्व विधायक के नाते 42 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। धनखड़ एक बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा ने उनकी पेंशन को मंजूरी देते हुए कोषागार को सूचना भेज दी है। अब धनखड़ की पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में जाएगी।

नियमानुसार पूर्व विधायक को 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है और 70 साल से ऊपर होने पर उसमें 20 प्रतिशत की वृदि्ध कर दी जाती है। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है। इसलिए उन्हें 42 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें प्रदेश में पूर्व विधायकों को मिलने वाले सभी सुविधाएं भी मिलेंगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘डोटासरा अच्छे लीडर थे, अब बिगड़ गए…’, जानें मदन राठौड़ ने ऐसा क्यों कहा? क्या है विवाद की जड़
जयपुर
Manad Rathore and Govind Singh Dotasara

कांग्रेस से विधायक रहे धनखड़

धनखड़ 10वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से चुन कर आए थे और 1998 तक विधायक रहे थे। 1994 से लेकर 1997 तक धनखड़ विधानसभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे।

ये सुविधाएं भी मिलेंगी

1- राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ, प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं।

2- रोडवेज बस यात्रा के दो निःशुल्क पास, साल में 200 यात्रा तक।

3- अकेले या सहयात्री के साथ देश में और स्पीकर की अनुमति से विदेश यात्रा की सुविधा, सालाना एक लाख रुपए तक पुनर्भरण।

4- राजस्थान स्थित डाक बंगलों में माह में अधिकतम 5 दिन रियायती दर पर विश्राम। एक माह में अधिकतम 3 दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में रियायती दर पर विश्राम।

ये भी पढ़ें

खैरथल-तिजारा जिले का बदला नाम: क्या अब बदलेगा मुख्यालय? विधानसभा में MLA के सवाल का आया ये जवाब
जयपुर
MLA Lalit Yadav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 07:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जगदीप धनखड़ को पूर्व MLA के नाते मिलने वाली पेंशन मंजूर: अब हर महीने मिलेगी इतनी रकम, विधानसभा से मिली हरी झंडी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट