जगदीप धनखड़ को पूर्व MLA के नाते मिलने वाली पेंशन मंजूर: अब हर महीने मिलेगी इतनी रकम, विधानसभा से मिली हरी झंडी

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से पूर्व विधायक के नाते पेंशन के लिए किए गए आवेदन को मंजूरी मिल गई है। अब उन्हें पूर्व विधायक के नाते 42 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। धनखड़ एक बार विधायक रह चुके हैं। विधानसभा ने उनकी पेंशन को मंजूरी देते हुए कोषागार को सूचना भेज दी है। अब धनखड़ की पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में जाएगी।
नियमानुसार पूर्व विधायक को 35 हजार रुपए पेंशन मिलती है और 70 साल से ऊपर होने पर उसमें 20 प्रतिशत की वृदि्ध कर दी जाती है। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है। इसलिए उन्हें 42 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें प्रदेश में पूर्व विधायकों को मिलने वाले सभी सुविधाएं भी मिलेंगी।
धनखड़ 10वीं विधानसभा के सदस्य रहे थे। वह 1993 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर जिले की किशनगढ़ सीट से चुन कर आए थे और 1998 तक विधायक रहे थे। 1994 से लेकर 1997 तक धनखड़ विधानसभा की नियम समिति के सदस्य भी रहे। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और भैरोंसिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे।
1- राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना का लाभ, प्रथम श्रेणी के अधिकारी के बराबर की स्वास्थ्य सुविधाएं।
2- रोडवेज बस यात्रा के दो निःशुल्क पास, साल में 200 यात्रा तक।
3- अकेले या सहयात्री के साथ देश में और स्पीकर की अनुमति से विदेश यात्रा की सुविधा, सालाना एक लाख रुपए तक पुनर्भरण।
4- राजस्थान स्थित डाक बंगलों में माह में अधिकतम 5 दिन रियायती दर पर विश्राम। एक माह में अधिकतम 3 दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में रियायती दर पर विश्राम।