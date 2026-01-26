गत्ते के गोदाम में भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर राख

जयपुर । विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में स्थित एक कागज-गत्ते के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते गोदाम में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
पुलिस के अनुसार यह घटना विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के मुन विहार इलाके की है। यहां कागज और गत्ते का एक गोदाम स्थित है। शनिवार देर रात करीब 2:30 बजे बंद पड़े गोदाम से अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में गोदाम के शटर के नीचे से धुएं का गुब्बार बाहर आने लगा, जिससे आसपास के लोगों को आग की आशंका हुई। आग लगते ही गोदाम में रखे कागज और गत्ते के बंडलों ने तेजी से आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की भीषण लपटें गोदाम से बाहर निकलने लगी। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।
सूचना मिलते ही विश्वकर्मा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। आग की तीव्रता को देखते हुए अतिरिक्त दमकल गाड़ियों को भी बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। एएसआई मदन लाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग से गोदाम में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
