गत्ते के गोदाम में भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर राख

पुलिस के अनुसार यह घटना विश्वकर्मा थाना क्षेत्र के मुन विहार इलाके की है। यहां कागज और गत्ते का एक गोदाम स्थित है। शनिवार देर रात करीब 2:30 बजे बंद पड़े गोदाम से अचानक धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर में गोदाम के शटर के नीचे से धुएं का गुब्बार बाहर आने लगा, जिससे आसपास के लोगों को आग की आशंका हुई। आग लगते ही गोदाम में रखे कागज और गत्ते के बंडलों ने तेजी से आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की भीषण लपटें गोदाम से बाहर निकलने लगी। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी।