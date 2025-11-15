नाहरगढ़ पार्क में हिमालयी ब्लैक बियर का नया जोड़ा, लाए गए जम्मू-कश्मीर से, जल्द दिखेंगे पर्यटकों को

जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे ब्लैक बियर का यह जोड़ा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचा। पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सुरक्षा और नियमों के तहत पूरी की गई। पार्क प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी और दोनों भालुओं को नंबर-1 एनक्लोजर के नाइट सेंटर में रिलीज किया गया। रात का समय इसलिए चुना गया ताकि भीड़भाड़ न हो, माहौल शांत रहे और भालू नए वातावरण में बिना किसी तनाव के अनुकूल हो सकें।