नाहरगढ़ पार्क में हिमालयी ब्लैक बियर का नया जोड़ा, लाए गए जम्मू-कश्मीर से, जल्द दिखेंगे पर्यटकों को

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में देर रात हिमालयी ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 15, 2025

जयपुर। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयी ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया है। जम्मू कश्मीर के जंबो जू से ब्लैक बियर का जोड़ा लाया गया है। पशु चिकित्सकों की संयुक्त टीम विशेष वाहन से इन्हें लेकर जयपुर पहुंची। डॉक्टर अरविंद माथुर के नेतृत्व में आई टीम ने सुरक्षित परिवहन और पूरे सफर के दौरान दोनों भालुओं की स्वास्थ्य निगरानी की जिम्मेदारी निभाई।

जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे ब्लैक बियर का यह जोड़ा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचा। पूरी प्रक्रिया अत्यधिक सुरक्षा और नियमों के तहत पूरी की गई। पार्क प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी और दोनों भालुओं को नंबर-1 एनक्लोजर के नाइट सेंटर में रिलीज किया गया। रात का समय इसलिए चुना गया ताकि भीड़भाड़ न हो, माहौल शांत रहे और भालू नए वातावरण में बिना किसी तनाव के अनुकूल हो सकें।

वन विभाग अधिकारियों का कहना है कि हिमालयी ब्लैक बियर का आगमन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे पार्क का वन्यजीव संग्रह और समृद्ध होगा, साथ ही इन दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और प्रजनन में भी मदद मिलेगी। फिलहाल दोनों भालुओं को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जहां उनकी खान-पान, गतिविधि और स्वास्थ्य पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

भालुओं की यात्रा से पहले और बाद में उनकी स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें कोई परेशानी नहीं मिली। पार्क प्रशासन का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उन्हें एनक्लोजर में ही रखा जाएगा ताकि वे नए वातावरण में ढल सकें। इसके बाद ही उन्हें अन्य हिस्सों में शिफ्ट करने पर निर्णय लिया जाएगा।

वन्यजीव प्रेमियों और विशेषज्ञों का मानना है कि हिमालयी ब्लैक बियर का यह जोड़ा नाहरगढ़ पार्क की आकर्षण सूची में नई ऊर्जा जोड़ेगा। आने वाले समय में पार्क में इनका प्रदर्शन शुरू होने पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

