जयपुर लौट रही रोडवेज बस बीसलपुर बांध की नहर में गिरने से बची, मची चीख पुकार, दहशत में आए यात्री

जयपुर। टोंक जिले में रात में बड़ा हादसा टल गया। बूंदी डिपो की रोडवेज बस जयपुर की ओर आ रही थी, तभी जी घाड़ थाना क्षेत्र के धुंआ रोड पर बने बीसलपुर बांध की नहर पर स्थित छोटी पुलिया पर बस अनियंत्रित हो गई। बस पुलिया का डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा झूली और आधी लटक गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।