जयपुर लौट रही रोडवेज बस बीसलपुर बांध की नहर में गिरने से बची, मची चीख पुकार, दहशत में आए यात्री

रात में बड़ा हादसा टल गया। बूंदी डिपो की रोडवेज बस जयपुर की ओर आ रही थी, बीसलपुर बांध की नहर पर स्थित छोटी पुलिया पर बस अनियंत्रित हो गई।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Sep 30, 2025

जयपुर। टोंक जिले में रात में बड़ा हादसा टल गया। बूंदी डिपो की रोडवेज बस जयपुर की ओर आ रही थी, तभी जी घाड़ थाना क्षेत्र के धुंआ रोड पर बने बीसलपुर बांध की नहर पर स्थित छोटी पुलिया पर बस अनियंत्रित हो गई। बस पुलिया का डिवाइडर तोड़ते हुए नहर में जा झूली और आधी लटक गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।

हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे। अचानक जोरदार झटके से बस डिवाइडर से टकराई और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। बच्चे जोर-जोर से रोने लगे और महिलाएं दहशत में चिल्लाने लगी। हादसे के बाद बस नहर में गिरते-गिरते रुक गई और बड़ा हादसा टल गया। इस दौरान यात्रियों में भगदड़ जैसा माहौल बन गया।

हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर जुट गए। यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद की। स्थानीय पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।

पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार में पुलिया से टकरा गई थी, जिससे यह स्थिति बनी। यात्रियों ने राहत की सांस ली कि बड़ा हादसा टल गया, वरना पूरी बस नहर में गिर सकती थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बस चालक मौके से भाग गया, जबकि परिचालक ने तुरंत सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उनके किराया वापस लौटा दिया। बस में बैठे कुछ यात्रियों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। इसके बाद सभी यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से अन्य वाहनों के जरिए उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया।

जयपुर

30 Sept 2025 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर लौट रही रोडवेज बस बीसलपुर बांध की नहर में गिरने से बची, मची चीख पुकार, दहशत में आए यात्री

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

