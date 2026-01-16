Weather Update: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 22, 23 और 24 जनवरी के बीच राजस्थान में हल्की बारिश की भी संभावना

Photo- Patrika
Rajasthan Weather: जयपुर। राजस्थान में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की प्रबल संभावना है, जिससे प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ मध्य हिस्सों में आंशिक से मध्यम बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड का असर फिर से तेज हो सकता है।
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आने की आशंका है। दिन के तापमान में हल्की कमी और रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव रह सकता है। हवा की गति बढ़ने से ठिठुरन का एहसास अधिक रहेगा। खासतौर पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और आसपास के क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ सकता है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों को मौसम के इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए फसलों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गई है। वहीं,आम नागरिकों को भी ठंड से बचाव, गर्म कपड़ों के उपयोग और सुबह-शाम सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और आगे के अपडेट जारी किए जाएंगे।
