Weather Update: मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 22, 23 और 24 जनवरी के बीच राजस्थान में हल्की बारिश की भी संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ मध्य हिस्सों में आंशिक से मध्यम बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड का असर फिर से तेज हो सकता है।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में गिरावट आने की आशंका है। दिन के तापमान में हल्की कमी और रात के तापमान में भी उतार-चढ़ाव रह सकता है। हवा की गति बढ़ने से ठिठुरन का एहसास अधिक रहेगा। खासतौर पर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं और आसपास के क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ सकता है।