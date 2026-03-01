30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं पर आप का हल्ला बोल, 15 वार्डों की समस्याएं उजागर, शहर की बदहाल स्थिति पर उठाए सवाल

शहर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और नगर निगम की लापरवाहियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Mar 30, 2026

जयपुर। शहर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और नगर निगम की लापरवाहियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के अभियान “जयपुर नगर निगम हल्ला बोल” के प्रथम चरण के तहत आयोजित कार्यक्रम में शहर की जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। जिला अध्यक्ष अमित दाधीच और संगठन महामंत्री संगीता गौड़ ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी जयपुर की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जबकि जिम्मेदार विभाग निष्क्रिय बना हुआ है।

गंदगी, टूटी सड़कें और सीवर समस्या बनी बड़ी चुनौती

पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह-जगह टूटे हुए बिजली के पोल, जर्जर सड़कें, खुले और झूलते बिजली के तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक सीवर चैंबर, बंद या खराब स्ट्रीट लाइट और अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया है। आवारा पशुओं की समस्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके नगर निगम इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा।

इन क्षेत्रों की समस्याओं का किया उल्लेख

वार्ता में आदर्श नगर, मालवीय नगर, सिविल लाइंस, बगरू, सांगानेर, विद्याधर नगर और झोटवाड़ा सहित कई क्षेत्रों की समस्याओं को विस्तार से रखा गया। पार्टी नेताओं ने बताया कि इन इलाकों में गंदगी, जलभराव, टूटी सड़कों और सीवर की समस्याओं के कारण स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। पार्टी द्वारा 15 वार्डों का निरीक्षण कर फोटो सहित विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया है, जो जमीनी हकीकत को दर्शाता है।

नगर निगम को चेतावनी, आंदोलन की दी धमकी

कार्यक्रम में मोहसिन कुरैशी, फिरोजुद्दीन, शहजाद खान, शाहरुख, प्रदीप आसुदानी, अशोक मेघवाल, हुमा खान, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, विनीत शर्मा, राशीद हसन, लोकेंद्र कुलश्रेष्ठ, अभिषेक झा, योगेश अग्रवाल व अन्य मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वे लगातार वार्डों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद पदाधिकारियों ने नगर निगम कार्यालय, लाल कोठी पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेगी।

ये भी पढ़ें

JAIPUR: एक शहर और दो रेट, पंपों पर 70 से 100 रुपए लीटर बिक रही LPG, किल्लत के बीच ऑटो ड्राईवरों में हाहाकार, गहराया रोजी-रोटी पर संकट
जयपुर
PATRIKA PHOTO

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Mar 2026 09:43 pm

Published on:

30 Mar 2026 09:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं पर आप का हल्ला बोल, 15 वार्डों की समस्याएं उजागर, शहर की बदहाल स्थिति पर उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: एलपीजी किल्लत के बीच राजस्थान की सभी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं को बड़ा आदेश, 5 लाख घरों को होगा फायदा

LPG crisis, LPG crisis in Rajasthan, PNG, PNG connection, PNG connection in Rajasthan, PNG connection latest news, PNG connection update news, PNG connection today news, Jaipur LPG shortage, PNG connections, City Gas Distribution, CNG services, Industrial gas supply, Domestic gas expansion, Green energy promotion, CGD infrastructure, Rajasthan energy update, DPNG rollout, Gas connection targets, Jaipur industrial areas, PNG awareness program, Hotel and dhaba gas, Rajasthan gas initiative
जयपुर

जयपुर में यूडी टैक्स वसूली तेज: मैरियट और रमाडा समेत कई संपत्तियां कुर्क, करोड़ों की बकाया राशि वसूली

जयपुर

Rajasthan University: राजस्थान विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, इस बार नहीं होगी लिखित परीक्षा

Rajasthan University PhD admission, RU Jaipur PhD process, PhD without entrance exam India, UGC NET based admission, Rajasthan University interview based PhD, Jaipur university news, NET JRF eligibility PhD, RU PhD seats 2026, Rajasthan higher education news, PhD admission rules India, UGC regulations PhD, research admission Rajasthan, RU academic update, Jaipur education news, PhD interview criteria India
जयपुर

Rain Alert : राजस्थान में तेज हवा के साथ बारिश और गिरे ओले, बैक-टू-बैक आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, 5 अप्रेल तक अलर्ट

Rajasthan weather update, Rajasthan rain hailstorm, Western disturbance Rajasthan, Rajasthan rain alert April
जयपुर

Rajasthan: 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को तोहफा, CM भजनलाल शर्मा ने खातों में डाले रुपए

Rajasthan anganwadi workers scheme, Bhajanlal Sharma Rajasthan news, Jaipur CM residence event, Rajasthan DBT transfer scheme, anganwadi uniform grant Rajasthan, Rajasthan women welfare schemes, Lakhpati Didi Rajasthan, Rajasthan rural women empowerment, CM Vikasit Gram Ward Abhiyan, Rajasthan government schemes 2026, Jaipur anganwadi news, Rajasthan nutrition schemes, Amrit Aahar Yojana Rajasthan, Rajasthan social welfare updates, Rajasthan female workforce schemes
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.