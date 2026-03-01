जयपुर नगर निगम की अव्यवस्थाओं पर आप का हल्ला बोल, 15 वार्डों की समस्याएं उजागर, शहर की बदहाल स्थिति पर उठाए सवाल

पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि शहर के कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह-जगह टूटे हुए बिजली के पोल, जर्जर सड़कें, खुले और झूलते बिजली के तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक सीवर चैंबर, बंद या खराब स्ट्रीट लाइट और अव्यवस्थित कचरा प्रबंधन ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया है। आवारा पशुओं की समस्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके नगर निगम इन समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहा।