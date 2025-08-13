Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: स्विट्जरलैंड से MBA कर लौटे ‘सरपंच’ दिव्यांश होंगे सम्मानित, 11,341 पंचायतों में चुने गए सर्वश्रेष्ठ; जानें क्यों?

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरपंच दिव्यांश भारद्वाज को सम्मानित करेंगे।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 13, 2025

best Sarpanch Divyansh bhardwaj
Photo- Divyansh bhardwaj Facebook Page

Aavan Gram Panchayat Sarpanch Divyansh Bhardwaj: राजस्थान की 11,341 ग्राम पंचायतों में से टोंक जिले के आवां ग्राम पंचायत के सरपंच और वर्तमान प्रशासक दिव्यांश भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ सरपंच के रूप में चुना गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें सम्मानित करेंगे। यह सम्मान उनके द्वारा ग्राम आवां में किए गए उत्कृष्ट विकास कार्यों और नवाचारों के लिए दिया जा रहा है।

गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने वाले दिव्यांश भारद्वाज ने अपने गांव को एक मॉडल ग्राम के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में आवां में वातानुकूलित और इंटरनेट युक्त अलग-अलग छात्र-छात्रा लाइब्रेरी, हैरिटेज श्मशान घाट, हैरिटेज पंचायत घर, बैंक्वेट हॉल युक्त मैरिज गार्डन, भीम उद्यान और महिला घाट जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

ये भी पढ़ें

जयपुर में ड्रोन से कृत्रिम बारिश का प्रयोग: तीसरी बार में उड़ा ड्रोन… फिर भी नहीं हो पाई बारिश, जानें क्यों?
जयपुर
jaipur artificial rain

महाराष्ट्र के 4 जिलों ने की आवां मॉडल अपनाने की घोषणा

इन कार्यों ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य और देश स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। महाराष्ट्र के चार जिलों ने भी आवां मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। दिव्यांश ने गांव में कई अनूठे नवाचार किए, जैसे मेधावी छात्रों के लिए प्रति वर्ष हवाई यात्रा, बालिका दिवस पर एक दिन के लिए छात्रा को सरपंच बनाने की पहल और घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था। इन कार्यों ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है।

राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति ने उनके इन अभूतपूर्व प्रयासों के आधार पर उन्हें इस सम्मान के लिए चुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और दिव्यांश जैसे युवा नेतृत्व राजस्थान के गांवों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह सम्मान न केवल दिव्यांश की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि अन्य सरपंचों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह समारोह 15 अगस्त को जोधपुर में आयोजित होगा, जहां दिव्यांश को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ranthambore: कूनो से बालेर रेंज में पहुंच गई थी ‘ज्वाला’, MP से आई वन विभाग की टीम ट्रेंकुलाइज कर ले गई
सवाई माधोपुर
female-cheetah-jwala-1

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: स्विट्जरलैंड से MBA कर लौटे ‘सरपंच’ दिव्यांश होंगे सम्मानित, 11,341 पंचायतों में चुने गए सर्वश्रेष्ठ; जानें क्यों?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.