Rajasthan: स्विट्जरलैंड से MBA कर लौटे ‘सरपंच’ दिव्यांश होंगे सम्मानित, 11,341 पंचायतों में चुने गए सर्वश्रेष्ठ; जानें क्यों?

राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति ने उनके इन अभूतपूर्व प्रयासों के आधार पर उन्हें इस सम्मान के लिए चुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और दिव्यांश जैसे युवा नेतृत्व राजस्थान के गांवों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह सम्मान न केवल दिव्यांश की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि अन्य सरपंचों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह समारोह 15 अगस्त को जोधपुर में आयोजित होगा, जहां दिव्यांश को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।