Rajasthan: स्विट्जरलैंड से MBA कर लौटे ‘सरपंच’ दिव्यांश होंगे सम्मानित, 11,341 पंचायतों में चुने गए सर्वश्रेष्ठ; जानें क्यों?

Aavan Gram Panchayat Sarpanch Divyansh Bhardwaj: राजस्थान की 11,341 ग्राम पंचायतों में से टोंक जिले के आवां ग्राम पंचायत के सरपंच और वर्तमान प्रशासक दिव्यांश भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ सरपंच के रूप में चुना गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें सम्मानित करेंगे। यह सम्मान उनके द्वारा ग्राम आवां में किए गए उत्कृष्ट विकास कार्यों और नवाचारों के लिए दिया जा रहा है।
गौरतलब है कि स्विट्जरलैंड से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने वाले दिव्यांश भारद्वाज ने अपने गांव को एक मॉडल ग्राम के रूप में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में आवां में वातानुकूलित और इंटरनेट युक्त अलग-अलग छात्र-छात्रा लाइब्रेरी, हैरिटेज श्मशान घाट, हैरिटेज पंचायत घर, बैंक्वेट हॉल युक्त मैरिज गार्डन, भीम उद्यान और महिला घाट जैसी सुविधाएं स्थापित की गई हैं।
इन कार्यों ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राज्य और देश स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। महाराष्ट्र के चार जिलों ने भी आवां मॉडल को अपनाने की घोषणा की है। दिव्यांश ने गांव में कई अनूठे नवाचार किए, जैसे मेधावी छात्रों के लिए प्रति वर्ष हवाई यात्रा, बालिका दिवस पर एक दिन के लिए छात्रा को सरपंच बनाने की पहल और घर-घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था। इन कार्यों ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई मिसाल कायम की है।
राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति ने उनके इन अभूतपूर्व प्रयासों के आधार पर उन्हें इस सम्मान के लिए चुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरपंच ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं और दिव्यांश जैसे युवा नेतृत्व राजस्थान के गांवों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यह सम्मान न केवल दिव्यांश की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि अन्य सरपंचों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। यह समारोह 15 अगस्त को जोधपुर में आयोजित होगा, जहां दिव्यांश को उनके योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।