Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Ranthambore: कूनो से बालेर रेंज में पहुंच गई थी ‘ज्वाला’, MP से आई वन विभाग की टीम ट्रेंकुलाइज कर ले गई

मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकल चंबल पार करके रणथंभौर की बालेर रेंज के गांव करीरा में पहुंची मादा चीता ज्वाला को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 13, 2025

female-cheetah-jwala-1
चीते को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकल चंबल पार करके रणथंभौर की बालेर रेंज के गांव करीरा में पहुंची मादा चीता ज्वाला को मंगलवार को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम चीते को लेकर कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो गई।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे करीरा गांव में एक बाड़े में ज्वाला ने दो बकरियों का शिकार किया। इसके बाद ग्रामीणों ने बाड़े के गेट को खोला तो अन्य बकरियां बाड़े से बाहर आ गई। जबकि दो मृत बकरियों के साथ ज्वाला बाड़े में ही रही। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर रणथंभौर और मध्यप्रदेश की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग की ओर से चीते को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चीते को पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम ज्वाला को लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: चंबल पार कर MP के कूनो से राजस्थान के रणथंभौर पहुंची ‘ज्वाला’, वन विभाग की टीम कर रही ट्रेकिंग
सवाई माधोपुर
female-cheetah-jwala

चंबल के बीहड में कर रहे थे तलाश

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एमपी वन विभाग की टीम लगातार ज्वाला को चंबल के बीहड़ों में तलाश कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों की सूचना के बाद एमपी और रणथभौर की टीमें करीरा गांव पहुंची और ज्वाला को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया।

पूर्व में करौली पहुंच गई थी एक मादा चीता

यह कोई पहला मामला नहीं हैं जब कूनो से निकलकर चीता राजस्थान पहुंचा हो। करीब एक साल पहले भी कूनो से निकलकर एक मादा चीता करौली के जंगलों में पहुंच गया था। बाद में मशक्कत के बाद एमपी की टीम ने चीते को रेस्क्यू किया था।

इनका कहना है

कूनो से रणथभौर की बालेर रेंज के एक गांव में पहुंची चीता ज्वाला को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया है। एमपी की टीम उसे लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई है।
-शैलेष अग्रवाल, कार्यवाहक क्षेत्रीय वनाधिकारी, बालेर।

ये भी पढ़ें

Mansoon 2025: राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 14-15 अगस्त को इन जिलों में बारिश का अलर्ट
जयपुर
Rajasthan-rain-yellow-alert-2-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 03:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore: कूनो से बालेर रेंज में पहुंच गई थी ‘ज्वाला’, MP से आई वन विभाग की टीम ट्रेंकुलाइज कर ले गई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.