Ranthambore: कूनो से बालेर रेंज में पहुंच गई थी ‘ज्वाला’, MP से आई वन विभाग की टीम ट्रेंकुलाइज कर ले गई

सवाईमाधोपुर। मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकल चंबल पार करके रणथंभौर की बालेर रेंज के गांव करीरा में पहुंची मादा चीता ज्वाला को मंगलवार को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। इसके बाद मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम चीते को लेकर कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना हो गई।
जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे करीरा गांव में एक बाड़े में ज्वाला ने दो बकरियों का शिकार किया। इसके बाद ग्रामीणों ने बाड़े के गेट को खोला तो अन्य बकरियां बाड़े से बाहर आ गई। जबकि दो मृत बकरियों के साथ ज्वाला बाड़े में ही रही। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर रणथंभौर और मध्यप्रदेश की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग की ओर से चीते को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चीते को पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम ज्वाला को लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एमपी वन विभाग की टीम लगातार ज्वाला को चंबल के बीहड़ों में तलाश कर रही थी, लेकिन ग्रामीणों की सूचना के बाद एमपी और रणथभौर की टीमें करीरा गांव पहुंची और ज्वाला को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया।
यह कोई पहला मामला नहीं हैं जब कूनो से निकलकर चीता राजस्थान पहुंचा हो। करीब एक साल पहले भी कूनो से निकलकर एक मादा चीता करौली के जंगलों में पहुंच गया था। बाद में मशक्कत के बाद एमपी की टीम ने चीते को रेस्क्यू किया था।
कूनो से रणथभौर की बालेर रेंज के एक गांव में पहुंची चीता ज्वाला को ट्रेंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया है। एमपी की टीम उसे लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई है।
-शैलेष अग्रवाल, कार्यवाहक क्षेत्रीय वनाधिकारी, बालेर।