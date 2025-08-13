Ranthambore: कूनो से बालेर रेंज में पहुंच गई थी ‘ज्वाला’, MP से आई वन विभाग की टीम ट्रेंकुलाइज कर ले गई

जानकारी के अनुसार सुबह करीब नौ बजे करीरा गांव में एक बाड़े में ज्वाला ने दो बकरियों का शिकार किया। इसके बाद ग्रामीणों ने बाड़े के गेट को खोला तो अन्य बकरियां बाड़े से बाहर आ गई। जबकि दो मृत बकरियों के साथ ज्वाला बाड़े में ही रही। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर रणथंभौर और मध्यप्रदेश की टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग की ओर से चीते को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर पिंजरा लगाया गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद चीते को पिंजरे में कैद किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश वन विभाग की टीम ज्वाला को लेकर कूनो के लिए रवाना हो गई।