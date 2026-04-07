AC-कूलर के दामों में जबरदस्त उछाल, राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार तक पहुंची जंग की आंच, भविष्य में दाम बढ़ने के आसार

AC-Cooler Price Hike: इस बार गर्मी से राहत के लिए लोगों को कूलर व एसी खरीदने में पसीने आ रहे हैं, जो कूलर दो माह पहले 8-9 हजार रुपए में मिल रहा था, वहीं अब 10-11 हजार रुपए में बिक रहा है। अमरीका व ईरान जंग की आंच कूलर-एसी तक पहुंच गई है। पत्रिका रिपोर्टर ने बाजार में पड़ताल की तो एसी व कूलरों के दाम बढ़ने के पीछे प्लास्टिक दाना महंगा होना बताया। वहीं पुराना स्टॉक भी कारोबारी बढ़ी हुई दर से बेचते मिले।