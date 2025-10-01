ACB की जांच से जलदाय विभाग में मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन में हुआ 900 करोड़ का टेंडर घोटाला, रडार पर आएंगे 50 इंजीनियर

एसीबी की ओर से जलदाय एसीएस को लिखे पत्र में दोनों फर्मों की ओर से फर्जी प्रमाण पत्र लगा कर 101 टेंडर लिए गए हैं। फर्जी प्रमाण पत्र से सबसे बड़ा जयपुर ग्रामीण सर्कल के शाहपुरा डिवीजन में 43 करोड़ का बड़ा टेंडर लिया गया। इसी तरह से सबसे छोटा 51 लाख की लागत का टेंडर जमवा रामगढ़ में लिया। वहीं जयपुर प्रथम के तहत फर्जी प्रमाण पत्र से 34 करोड़ का टेंडर झुन्झुनुं में भी लिया गया।