Rajasthan: एसीबी ने XEN रामावतार मीना पर कसा शिकंजा, 12 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

अधिकारियों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले में रामअवतार मीणा के ठिकानों पर एसीबी की रेड जारी है। अब तक एसीबी को 2.77 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति मिली हैं, जो आरोपी की आय से 115 प्रतिशत अधिक हैं। बता दें कि गुप्त सूचना मिलने पर एसीबी ने कोर्ट से परमिशन के बाद एक्सईएन रामावतार मीना के ठिकानों सर्च शुरू किया है।