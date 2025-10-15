Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: एसीबी ने XEN रामावतार मीना पर कसा शिकंजा, 12 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

XEN Ramavtar Meena: एसीबी की टीम ने पंचायती राज विभाग के एक्सईएन रामावतार मीना के कई ठिकानों पर बुधवार को एक साथ रेड डाली।

2 min read

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 15, 2025

ACB-raids-XEN-Ramavtar-Meena-1

रामावतार मीना के घर पर एसीबी की रेड। फोटो: पत्रिका

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बार फिर राजस्थान में बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने पंचायती राज विभाग के एक्सईएन रामावतार मीना के कई ठिकानों पर बुधवार को एक साथ रेड डाली। प्रदेशभर में कई जगह एसीबी की टीम सुबह से ही सर्च में जुटी हुई है।

अधिकारियों के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति मामले में रामअवतार मीणा के ठिकानों पर एसीबी की रेड जारी है। अब तक एसीबी को 2.77 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति मिली हैं, जो आरोपी की आय से 115 प्रतिशत अधिक हैं। बता दें कि गुप्त सूचना मिलने पर एसीबी ने कोर्ट से परमिशन के बाद एक्सईएन रामावतार मीना के ठिकानों सर्च शुरू किया है।

3 जिलों में ACB टीम कर रही सर्च

इंदिरा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान में अधिशाषी अभियंता रामावतार मीणा अभी एसोसिएट प्रोफसर भी है। उनके खिलाफ एसीबी को आय से अधिक सम्पत्ति होने की शिकायत मिली थी। इस पर एसीबी की टीमों ने एक साथ तीन जिलों में रामावतार मीणा के 12 ठिकानों पर रेड डाली।

सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में स्थित मीणा के ठिकानों पर एसीबी सर्च कर रही है। एसीबी एएसपी ज्ञान सिंह के नेतृत्व में टीम ने कर्मचारी कॉलोनी स्थित मकान में सर्च किया। यहां मकान में रहते किराएदार हैं। करौली रोड स्थित एक रिसॉर्ट पर भी एसीबी की टीम सर्च कर रही है।

रामावतार मीना के पास करोड़ों की जमीन

एक्सईएन रामावतार मीना ने कई जगह करोड़ों रुपए के मकान और जमीन खरीद रखी है। जयपुर के इंदिरा गांधी नगर में 6 बड़े भूखंड व व मकान, जगतपुरा के रोहिणी नगर टीलावाला में करोड़ों की जमीन, जयपुर के कोटखावदा भूखंड, गंगापुर सिटी में प्लॉट और करौली जिले के खिरखिड़ा गांव में आलीशान फार्म हाउस मिला है।

15 Oct 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: एसीबी ने XEN रामावतार मीना पर कसा शिकंजा, 12 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

