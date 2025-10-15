Rajasthan: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली बेटी, गुस्साई मां ने कुल्हाड़ी से काट दिए दोनों पैर, मौत

पुलिस गिरफ्त में आरोपी मां और पड़ोसी। फोटो: पत्रिका
गंगापुरसिटी। ताजपुर में हुई महिला की हत्या का कोतवाली थाना पुलिस ने मात्र तीन दिन में पर्दाफाश कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि महिला की हत्या उसकी ही मां ने की थी। पुलिस ने मंगलवार शाम को आरोपी मां विनोद कंवर पत्नी स्वर्गीय बृजेन्द्र सिंह तथा पड़ोसी रामकेश उर्फ रामू कुमावत पुत्र रामचरण निवासी ताजपुर को गिरफ्तार कर लिया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश राजोरा ने बताया कि रविवार को ताजपुर में टोंक जिले के निवाई थाना क्षेत्र के बीदौली निवासी महिला विजयलक्ष्मी पत्नी कल्याण की हत्या हो गई थी। प्रारंभ में न तो हत्या का कारण स्पष्ट हो पाया था और न ही किसी आरोपी का सुराग मिल रहा था। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को बुलाकर पूछताछ की, जिसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया।
पुलिस ने आरोपी मां विनोद कंवर से कई बार पूछताछ की, लेकिन वह हर बार पुलिस को गुमराह करती रही। पोस्टमार्टम के दौरान भी वह वहीं मौजूद रही और परिजनों से प्रॉपर्टी विवाद का हवाला देती रही। उसने यह भी बताया कि रात को बेटी को तलाशने के बाद भी वह नहीं मिली। वह बार-बार काडू कुमावत पर शक जताती रही। पुलिस ने महिला के शव के साथ मां को भी बीदौली भेज दिया था। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने आरोपी मां को गांव से गिरफ्तार कर लिया।
एएसपी राजोरा ने बताया कि विनोद कंवर का पुश्तैनी मकान ताजपुर में है। वह शनिवार शाम को बीदौली से अपनी बेटी विजयलक्ष्मी के साथ मकान की सफाई करने आई थी। घर में पर्याप्त जगह न होने के कारण मां-बेटी तथा नवासा रामू कुमावत के घर में जाकर रुके। वहीं तीन अन्य नवासियों को दीनदयाल खाती के घर सुला दिया गया। रात करीब दस बजे विजयलक्ष्मी घर से बाहर निकल गई। इस पर विनोद कंवर और रामू कुमावत उसे तलाशने निकले।
तलाश के दौरान विजयलक्ष्मी काडू कुमावत के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मिली। रामू ने जब उलाहना दिया तो विनोद कंवर को गुस्सा आ गया और उसने साथ लाई कुल्हाड़ी से बेटी के दोनों पैरों पर वार कर दिए। उस समय विजयलक्ष्मी और काडू ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। यह देख काडू वहां से भाग गया। बाद में विनोद और रामू ने घायल विजयलक्ष्मी को एक खाली घर में घसीटकर पटक दिया और फिर अपने घर जाकर सो गए। पुलिस ने दो दिन तक रामू और काडू से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ।
