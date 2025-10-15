Rajasthan: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली बेटी, गुस्साई मां ने कुल्हाड़ी से काट दिए दोनों पैर, मौत

तलाश के दौरान विजयलक्ष्मी काडू कुमावत के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मिली। रामू ने जब उलाहना दिया तो विनोद कंवर को गुस्सा आ गया और उसने साथ लाई कुल्हाड़ी से बेटी के दोनों पैरों पर वार कर दिए। उस समय विजयलक्ष्मी और काडू ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। यह देख काडू वहां से भाग गया। बाद में विनोद और रामू ने घायल विजयलक्ष्मी को एक खाली घर में घसीटकर पटक दिया और फिर अपने घर जाकर सो गए। पुलिस ने दो दिन तक रामू और काडू से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पूरा मामला उजागर हुआ।