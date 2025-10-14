Rajasthan Crime: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे, भीलवाड़ा से दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

इसके बाद वे नौकरी दिलाने की बात को टालते रहे और समय बिताते रहे। जब मदनलाल को ठगी का शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने देने से इनकार कर दिया। मामला दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर थानाधिकारी जितेंद्र कुमार सोलंकी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में एएसआई धनराज मीना और कांस्टेबल केदार शामिल थे। आरोपियों की तलाश में टीम भीलवाड़ा रवाना हुई। स्थायी पते पर आरोपी नहीं मिले, लेकिन सूचना के आधार पर उन्हें किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया।