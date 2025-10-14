Rajasthan Crime: सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगे, भीलवाड़ा से दो शातिर आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: पत्रिका
सवाई माधोपुर। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले दो शातिर आरोपियों को पुलिस ने भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में राजेश शर्मा (52) पुत्र शांतिलाल शर्मा निवासी शिव मंदिर के पास, बाबू नगर, थाना प्रतापनगर, जिला भीलवाड़ा तथा रामदेव गुर्जर (65) पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी बादल टॉकीज के पीछे, आजाद नगर, थाना प्रतापनगर, भीलवाड़ा शामिल हैं।
थाना मलारना डूंगर पुलिस के अनुसार मदनलाल मीना (53) पुत्र शिल्याराम मीना निवासी धनौली, थाना सुरवाल ने 4 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसका पुत्र योगेन्द्र जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लगभग तीन वर्ष पूर्व जब वह जयपुर में बेटे को खाने-पीने का सामान देने गया था, तब उसकी मुलाकात राजेश और रामदेव से हुई।
आरोपियों ने खुद की पीडब्ल्यूडी विभाग में जानकारी बताते हुए कहा कि वे 15 लाख रुपए देने पर योगेन्द्र को बिना परीक्षा के नौकरी लगवा देंगे। मदनलाल उनके झांसे में आ गया और सहमति दे दी। दिसंबर 2022 में दोनों आरोपी भाड़ौती आए और फोन कर मदनलाल को पैसे लेकर बुलाया। वहां उन्होंने 5 लाख रुपए नकद और 6.40 लाख रुपए फोन-पे के माध्यम से अपने खाते में डलवाए।
इसके बाद वे नौकरी दिलाने की बात को टालते रहे और समय बिताते रहे। जब मदनलाल को ठगी का शक हुआ और उसने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने देने से इनकार कर दिया। मामला दर्ज होने पर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देश पर थानाधिकारी जितेंद्र कुमार सोलंकी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम में एएसआई धनराज मीना और कांस्टेबल केदार शामिल थे। आरोपियों की तलाश में टीम भीलवाड़ा रवाना हुई। स्थायी पते पर आरोपी नहीं मिले, लेकिन सूचना के आधार पर उन्हें किराए के मकान से गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस के अनुसार राजेश शर्मा का खुद का मकान बापूनगर, भीलवाड़ा में है, लेकिन वह अपने साथी रामदेव गुर्जर के साथ अंसल सुशांत सिटी, भीलवाड़ा में किराए के मकान में रह रहा था। यहीं से दोनों मिलकर ठगी की योजनाएं बनाते थे। राजेश शर्मा प्रतापनगर थाने का वांछित अपराधी है और उसके खिलाफ ठगी, चोरी सहित कई मामलों में 12 स्थायी वारंट जारी हैं।
दोनों आरोपियों को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया गया है। उनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। राजेश शर्मा के खिलाफ 12 स्थायी वारंट हैं। ठगी के और भी मामलों के खुलासे की संभावना है।
-जितेंद्र कुमार सोलंकी, थानाधिकारी, मलारना डूंगर
