Jaipur Accident: भांकरोटा के पास भीषण हादसा, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर हुई मौत

जयपुर से एक ट्रक अजमेर की तरफ जा रहा था। ट्रक ने केशोपुरा में वेस्ट-वे हाईट्स मोड़ पर आगे चल रहे लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रहे दो बाइक सवारों की तरफ मुड़ गए। हादसे में गिर्राज योगी ट्रक के टायरों के बीच में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक सवार रामनगर सोडाला निवासी डी. के. सिंगोदिया को गंभीर चोटें आई हैं।