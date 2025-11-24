Jaipur Accident: भांकरोटा के पास भीषण हादसा, ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर हुई मौत

हादसे के बाद मौके पर लगी भीड़ (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। भांकरोटा क्षेत्र के केशोपुरा स्थित वेस्ट-वे हाईट्स कट पर सोमवार को ट्रक और लोडिंग वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान बगल से गुजर रहे दो बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गए। एक बाइक सवार ट्रक के टायरों के बीच आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरा बाइक सवार गंभीर घायल हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को एंबुलेंस की मदद से जयपुरिया अस्पताल भेजा। पुलिस ने ट्रक और लोडिंग वाहन को जब्त कर भांकरोटा थाने में खड़ा करवा दिया। मृतक की पहचान गिर्राज योगी (30) पुत्र रमेश, निवासी गांव भम्भौरिया, अजमेर रोड के रूप में हुई है।
जयपुर से एक ट्रक अजमेर की तरफ जा रहा था। ट्रक ने केशोपुरा में वेस्ट-वे हाईट्स मोड़ पर आगे चल रहे लोडिंग वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा रहे दो बाइक सवारों की तरफ मुड़ गए। हादसे में गिर्राज योगी ट्रक के टायरों के बीच में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे बाइक सवार रामनगर सोडाला निवासी डी. के. सिंगोदिया को गंभीर चोटें आई हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वेस्ट-वे हाईट्स कट को बंद करवाने की मांग कई बार उठाई गई, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनि मंदिर के पुजारी दीपक ने बताया कि इस कट के कारण पिछले एक साल में 20 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं। जयपुर की तरफ से आने वाले वाहन चालक अक्सर यहीं अचानक वाहनों को मोड़ लेते हैं।
इसके अलावा पवन विहार, कमला नेहरू नगर और मानसरोवर की तरफ से आने वाले वाहन भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसे में ट्रैफिक का लगातार टकराव दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि या तो इस कट को बंद किया जाए या फिर, यहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को तैनात किया जाए।
