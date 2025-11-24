Rajasthan Crime: सुनसान जगह का फायदा उठाकर दिव्यांग युवती से दरिंदगी, लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा आरोपी

सांकेतिक तस्वीर: फोटो सोर्स- पत्रिका
जोधपुर। पुलिस कमिश्नरेट के एक गांव में शौच करने निकली दिव्यांग युवती से गांव के ही एक युवक ने बलात्कार किया और उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया। बजरी भरने आए ट्रैक्टर चालक ने उसे कराहते हुए देखा तो परिजन को सूचना दी। आरोपी की तलाश की जा रही है।
पुलिस के अनुसार एक ग्रामीण ने 35 वर्षीय बहन से बलात्कार करने का आरोप लगाकर गांव के एक लड़के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज करने के साथ मेडिकल कराया और मौका मुआयना किया। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष भी बयान दर्ज करवाए गए हैं। आरोपी नाबालिग बताया जाता है। जो पकड़ में नहीं आ पाया है। पीड़िता ने इशारों में लड़के की हिमाकत के बारे में पुलिस को अवगत कराया।
पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन हाथ व पांव से विकलांग है। वह मानसिक बीमार भी है। गत 20 नवम्बर की सुबह वह शौच करने गांव के बाहर नदी के किनारे गई थी। इस दौरान आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली में बजरी भरकर आ रहा था। अकेली विकलांग युवती को सुनसान जगह देख उसने ट्रैक्टर रोका और युवती के पास जाकर जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने विरोध भी किया, लेकिन विकलांग होने से आरोपी ने बलात्कार कर दिया। फिर वहां से भाग गया।
पीड़िता काफी देर तक वारदात स्थल पर ही गिरी रही। बाद में जब एक ट्रैक्टर चालक बजरी लेने नदी किनारे पहुंचा तो युवती के कराहने की आवाज सुनी। उसने अन्य ग्रामीण व परिजन को सूचित किया। पीड़िता की मां वहां पहुंची और उसे तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर गई। पीड़िता का भाई जब घर लौटा तो मां ने पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एफआइआर दर्ज कराई गई।
