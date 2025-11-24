Rajasthan Crime: सुनसान जगह का फायदा उठाकर दिव्यांग युवती से दरिंदगी, लहूलुहान हालत में छोड़कर भागा आरोपी

पीड़िता के भाई का आरोप है कि उसकी बहन हाथ व पांव से विकलांग है। वह मानसिक बीमार भी है। गत 20 नवम्बर की सुबह वह शौच करने गांव के बाहर नदी के किनारे गई थी। इस दौरान आरोपी ट्रैक्टर-ट्रॉली में बजरी भरकर आ रहा था। अकेली विकलांग युवती को सुनसान जगह देख उसने ट्रैक्टर रोका और युवती के पास जाकर जबरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने विरोध भी किया, लेकिन विकलांग होने से आरोपी ने बलात्कार कर दिया। फिर वहां से भाग गया।