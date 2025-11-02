पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत, कोर्ट में पेशी के दौरान बिगड़ी तबीयत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

जयपुर। राजधानी में शनिवार को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हरकेश सांसी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को रामनगरिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया था। शनिवार को उसे नियमित कार्यवाही के तहत अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी, इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।