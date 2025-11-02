पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत, कोर्ट में पेशी के दौरान बिगड़ी तबीयत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा

जयपुर। राजधानी में शनिवार को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार एक आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान अचानक मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हरकेश सांसी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी को रामनगरिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध शराब के मामले में गिरफ्तार किया था। शनिवार को उसे नियमित कार्यवाही के तहत अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी, इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार हरकेश सांसी को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद आरोपी निढाल होकर गिर गया। पुलिसकर्मी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। आरोपी का शव जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मेडिकल बोर्ड की देखरेख में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण का खुलासा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।
परिजनों ने आरोप लगाया है कि हरकेश को जब लेकर गए थे, तब उसकी तबीयत सही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तबीयत अचानक खराब हुई और उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
