Rajasthan Monsoon: राजस्थान में जुलाई की भारी बारिश के बाद अब सूखे का संकट, जानें इन 12 जिलों में फसलों पर खतरा

राजस्थान में इस बार जुलाई माह में ही दक्षिण पश्चिमी मानसून जमकर मेहरबान हुआ। तय वक्त से पहले प्रदेश में हुई मानसून की एंट्री ने इस साल अच्छे मानसून की आस जगाई वहीं जुलाई के बाद अब अगस्त माह में बादलों की आवाजाही रहने के बावजूद भी उम्मीद से कम बारिश हो रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का आकंड़ा सामान्य रहने और अगस्त में मानसून की बेरुखी ने किसानों की​ चिंता बढ़ा दी है। खेतों में बुवाई के बाद अब बारिश नहीं होने से फसलों के नुकसान की आशंका को लेकर किसान भयभीत हैं।