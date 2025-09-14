नरेश मीणा ने ‘SDM’ के बाद समर्थकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कुछ को मारी लात… कहा- ‘यही मेरा तरीका’

दरअसल, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे हैं। रविवार दोपहर वे धरनास्थल पर अकेले बैठे थे, जबकि उनके कुछ समर्थक पास ही पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। नरेश मीणा ने कई बार उन्हें बुलाया, लेकिन जब वे नहीं उठे तो वे खुद वहां पहुंचे और गुस्से में कुछ समर्थकों को थप्पड़ और कुछ को लात मार दी।