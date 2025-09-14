नरेश मीणा ने ‘SDM’ के बाद समर्थकों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, कुछ को मारी लात… कहा- ‘यही मेरा तरीका’

जयपुर। शहीद स्मारक पर तीन दिन से आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा रविवार को अचानक अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। घटनाक्रम इतना चौंकाने वाला था कि वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए सकते में आ गए। नरेण मीणा ने नाराजगी जताते हुए समर्थकों को थप्पड़ और लात तक मार दीं और बाद में साफ कहा- 'यही मेरा तरीका है।'
इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि 'शायद उनके समर्थक भूल गए थे कि नरेश मीणा थप्पड़ मारने में एक्सपर्ट हैं।'
दरअसल, झालावाड़ स्कूल हादसे के पीड़ितों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर नरेश मीणा आमरण अनशन पर बैठे हैं। रविवार दोपहर वे धरनास्थल पर अकेले बैठे थे, जबकि उनके कुछ समर्थक पास ही पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। नरेश मीणा ने कई बार उन्हें बुलाया, लेकिन जब वे नहीं उठे तो वे खुद वहां पहुंचे और गुस्से में कुछ समर्थकों को थप्पड़ और कुछ को लात मार दी।
बाद में विवाद बढ़ा तो नरेश मीणा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, 'मैं आमरण अनशन पर बैठा हूं और मेरे साथी आराम फरमा रहे थे। मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन वे नहीं आए। इसलिए मैंने थप्पड़ और लात मारी। यही मेरा तरीका है, और मैं इसी अंदाज में काम करता हूं।'
इस घटनाक्रम पर मीणा के एक समर्थक मुकेश ने भी बयान दिया। उसने कहा कि गलती उसकी थी, क्योंकि वह पेड़ की छांव में बैठा था। उसने साफ कहा कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यहां तक कि उसने यह भी कहा, 'अगर नरेश मीणा मेरी जान भी ले लेंगे, तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।'
नरेश मीणा का नाम इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। टोंक जिले की देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। उस समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन समर्थकों ने उन्हें छुड़ा लिया था। इसके बाद समरावता गांव में हिंसा भड़क उठी थी और इस मामले में नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था।
फिलहाल नरेश मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि झालावाड़ हादसे के पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। जानकारी के अनुसार, सोमवार को वे अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकालने की योजना बना रहे हैं।