राजस्थान में महंगा पड़ा हैड कांस्टेबल को थप्पड़ मारना, DG के निर्देश पर DSP एपीओ, विजिलेंस ASP को सौंपी जांच

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा से ली। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने एएसपी जस्साराम बोस को दो दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। वहीं दूसरी तरफ बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा ने जिला कलक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंप हैड कांस्टेबल के साथ मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। बामसेफ जिला अध्यक्ष प्रमोद जयपाल ने बताया कि बामसेफ के बैनर तले बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी सदस्य एकत्रित हुए। जुलूस के रुप में नारे लगाते हुए जिला कलक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारी हस्तीमल को ज्ञापन सौंपा। इसमें इन्होंने चौहटन पुलिस वृताधिकारी के हैड कांस्टेबल चालक के साथ मारपीट करने को लेकर कड़ा रोष प्रकट किया।