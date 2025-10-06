SMS Hospital Fire: ‘मशीनें पिघलने लगी, ऑक्सीजन सपोर्ट हटाते ही तोड़ा दम…’ 33 साल के बेटे की मौत पर फूट-फूटकर रोते रहे परिजन

विलाप करते परिजन (फोटो: पत्रिका)
33 Year Digambar Died In SMS Fire: जयपुर के SMS हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर रविवार देर रात जलते हुए नर्क में तब्दील हो गया। सेकंड फ्लोर स्थित न्यूरो ICU में आग लगने से अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। इन्हीं में एक थे 33 साल के दिगंबर को सड़क हादसे के बाद सवाई ICU में रेफर किया गया था और वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। जैसे ही आग के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट हटा उनकी सांसें भी छूट गईं और मरीज ने दम तोड़ दिया। दिगंबर की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर शव के पास बैठकर परिजन फूट-फूटकर रोते रहे।
ICU में भर्ती मरीजों और परिजनों ने बताया कि आग से पहले धुआं उठना शुरू हो गया था। करीब 20 मिनट तक स्टाफ को सूचना दी गई लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक परिजन ने कहा, "हम चिल्लाते रहे कि कुछ जल रहा है, लेकिन स्टाफ वहां से निकल गया।"
जैसे-जैसे धुआं गहराता गया, ICU में लगी ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट की प्लास्टिक पिघलने लगीं। परिजन मरीजों को जैसे-तसे बाहर निकालने लगे। स्टाफ की गैरमौजूदगी में कई मरीजों की हालत बिगड़ गई। आग पर काबू आते-आते 6 की मौत की पुष्टि हुई थी लेकिन अब यह आंकड़ा 8 तक पहुंच चुका है। कुछ की हालत गंभीर है ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है।
