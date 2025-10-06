SMS Hospital Fire: ‘मशीनें पिघलने लगी, ऑक्सीजन सपोर्ट हटाते ही तोड़ा दम…’ 33 साल के बेटे की मौत पर फूट-फूटकर रोते रहे परिजन

33 Year Digambar Died In SMS Fire: जयपुर के SMS हॉस्पिटल का ट्रॉमा सेंटर रविवार देर रात जलते हुए नर्क में तब्दील हो गया। सेकंड फ्लोर स्थित न्यूरो ICU में आग लगने से अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। इन्हीं में एक थे 33 साल के दिगंबर को सड़क हादसे के बाद सवाई ICU में रेफर किया गया था और वह ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। जैसे ही आग के कारण ऑक्सीजन सपोर्ट हटा उनकी सांसें भी छूट गईं और मरीज ने दम तोड़ दिया। दिगंबर की मौत के बाद हॉस्पिटल के बाहर शव के पास बैठकर परिजन फूट-फूटकर रोते रहे।