Jaipur News: SMS अस्पताल के ट्रोमा सेंटर आईसीयू में लगी भीषण आग, मची चीख-पुकार , 6 लोगों की मौत

खबर लिखे जाने तक अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था और लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। देर रात तक मृतकों के नामों की पुष्टि नहीं हो पाई। अस्पताल प्रशासन का कहना था कि आग और उसके बाद पानी के कारण आईसीयू में रखे मरीजों से संबंधित दस्तावेज भी जल गए और पानी में भीग गए। एक्सीडेंट के बाद सवाई माधोपुर के बौंली से ट्रोमा अस्पताल आए दिगंबर वर्मा के परिजन ने आरोप लगाया कि इलाज नहीं मिलने के कारण मरीज ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया।