अग्रवाल विद्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह

चेन्नई के वेपेरी िस्थत अग्रवाल विद्यालय के प्रांगण में शनिवार को 80वे स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबिन के. मथाई, प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय भर्ती क्षेत्र चेन्नई ने ध्वजारोहण छात्रों की परेड की सलामी ली। प्रधानाचार्य सी. विजयलक्ष्मी, संयुक्त संवाददाता शालिनी अग्रवाल और सचिव एवं संवाददाता मुरारीलाल सोंथलिया ने शॉल, पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर मुख्य अतिथि का सम्मान किया। छात्र-छात्राओं ने स्वतंत्रता दिवस पर विचार व्यक्त किए और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। मुख्य अतिथि ने छात्रों को देश की आन, बान और शान बनाए रखने के लिए अनुशासन, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा पर बल देते हुए योगाभ्यास और पुस्तक-पठन को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। समिति सदस्य मनोहरलाल बगड़िया, उप प्रधानाचार्य रघुदेव भी उपस्थित थे।