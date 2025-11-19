AI ने खोल दिया भक्ति का खजाना: लिख रहे हैं ओरिजिनल भजन-कीर्तन-आरती

Spiritual AI India: जयपुर. अब मंदिर में नया भजन चाहिए, घर में सत्संग है या यूट्यूब चैनल के लिए फ्रेश कंटेंट। आपको किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। ChatGPT हो या xAI का Grok या फिर Perplexity तीनों एआई इस वक्त बेहतरीन हिंदी भजन, आरती, कीर्तन और मंत्र-स्टाइल प्रार्थनाएं मिनटों में लिखकर दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल। सबसे ज्यादा सिंगर इसे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन ओडियंस की परफोरमेंस के आधार पर उन्हें गाना या भजन गाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एआई का प्रयोग काफी सफल हो रहा हैं। इनके अलावा भी ढेर सारे AI टूल्स हैं जो खासतौर पर देवोशनल कंटेंट पर फोकस्ड हैं। ये टूल्स न सिर्फ लिरिक्स बनाते हैं, बल्कि म्यूजिक, वोकल्स और रिदम भी ऐड कर देते हैं, जो ट्रेडिशनल भक्ति को मॉडर्न टच देते हैं।