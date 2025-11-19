Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

AI ने खोल दिया भक्ति का खजाना: लिख रहे हैं ओरिजिनल भजन-कीर्तन-आरती

AI Generated Bhajan: अब भक्ति भी डिजिटल। आप भी बना सकते हैं अपने भजन। बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखकर दो आपका भजन तैयार।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Nov 19, 2025

Photo: Patrika Graphic

Photo: Patrika Graphic

Spiritual AI India: जयपुर. अब मंदिर में नया भजन चाहिए, घर में सत्संग है या यूट्यूब चैनल के लिए फ्रेश कंटेंट। आपको किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। ChatGPT हो या xAI का Grok या फिर Perplexity तीनों एआई इस वक्त बेहतरीन हिंदी भजन, आरती, कीर्तन और मंत्र-स्टाइल प्रार्थनाएं मिनटों में लिखकर दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल। सबसे ज्यादा सिंगर इसे पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन ओडियंस की परफोरमेंस के आधार पर उन्हें गाना या भजन गाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में एआई का प्रयोग काफी सफल हो रहा हैं। इनके अलावा भी ढेर सारे AI टूल्स हैं जो खासतौर पर देवोशनल कंटेंट पर फोकस्ड हैं। ये टूल्स न सिर्फ लिरिक्स बनाते हैं, बल्कि म्यूजिक, वोकल्स और रिदम भी ऐड कर देते हैं, जो ट्रेडिशनल भक्ति को मॉडर्न टच देते हैं।

हमने भी जब इन तीनों को एआई से एक ही टास्क दिया "लिखो एक नया हनुमान जी का भजन, ढोलक-मंजीरा के साथ कोरस वाला, बिल्कुल ओरिजिनल" तो तीनों ने अलग-अलग टेस्ट में भजन लिखकर दिए और दावा किया कि ये कहीं से कॉपी नहीं हैं।

कौन सा AI प्लेटफॉर्म क्या लिख रहा है ?


चैट जीपीटी (ओपन एआई): सबसे पॉपुलर, भावपूर्ण भाषा, तुकबंदी शानदार, कोरस बहुत मधुर।

ग्रोक (एक्स एआई ): थोड़ा देसी टच, राजस्थानी-हरियाणवी फील के साथ बोल्ड और सरल भाषा, ढोलक-ताली वाला मजा ज्यादा।

परप्लेक्सिटी: शुद्ध और शास्त्रीय भाषा, संस्कृत मिश्रित शब्द, मंत्र-जैसा प्रभाव।

तीनों फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो (ग्रोक के लिए एक्स ऐप में जाना पड़ेगा, बाकी वेब पर ही उपलब्ध)।

परफेक्ट भजन लिखवाने के लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट

सामान्य अच्छा भजन चाहिए तो

"मुझे बिल्कुल नया और ओरिजिनल भजन लिखकर दो (भगवान का नाम) का, हिंदी में, 8-10 लाइन की 4 कडिय़ा + कोरस, ढोलक-मंजीरा और ताली के लिए आसान, भावपूर्ण हो और कहीं से कॉपी न हो।"

आरती चाहिए तो

"लिखो एक नई (भगवान का नाम) की आरती, पारंपरिक स्टाइल में, ‘जय … जय …’ वाला कोरस हो, 5 अंतरे + अंत में जय जगदीश हरे जैसा फील हो, बिल्कुल ओरिजिनल।"

कीर्तन स्टाइल चाहिए तो

"एक तेज रफ्तार वाला कीर्तन लिखो (भगवान का नाम) का, बार-बार दोहराने वाला कोरस, सत्संग में गाने लायक।"

ग्राक से देसी फ्लेवर चाहिए तो प्रॉम्प्ट में जोड़ दो

"राजस्थानी-हरियाणवी टच के साथ, बिल्कुल देसी अंदाज में लिखो।"

कुछ पॉपुलर AI टूल्स

Google Gemini: ओरिजिनल हिंदी भजन, कीर्तन लिरिक्स और सरल मेलोडी सजेशन्स। देवोशनल थीम्स जैसे कृष्ण, शिव, राम पर स्पेशलाइज्ड।

Claude AI (Anthropic): डीप, इमोशनल भजन-कीर्तन रचता है। हिंदी में ऑथेंटिक लिरिक्स, थीम्स जैसे भक्ति मार्ग, संत कविताओं से इंस्पायर्ड।

Microsoft Copilot (Bing AI): हिंदी आरती और भजन जेनरेट, इमेज/वीडियो सजेशन्स के साथ। देवोशनल फेस्टिवल्स पर फोकस।

BharatGPT (CoRover.ai): इंडियन LLM, 12+ हिंदी/रीजनल लैंग्वेज में भजन-कीर्तन। वॉइस मोड से गा भी सकते हो।

Singify AI Bhajan Generator (Fineshare): फुल सॉन्ग्स: लिरिक्स + मेलोडी + वोकल्स। ट्रेडिशनल भजन स्टाइल में रॉयल्टी-फ्री।

MusicHero AI (Bhajan Tag): 46+ AI भजन ट्रैक्स, कीर्तन स्टाइल। हिंदी देवोशनल मिक्स।

AIMusic.so (Hindi Bhajan/Aarti): 8+ हिंदी भजन, 17 आरती ट्रैक्स, AI से कंपोज्ड।

Bhajan Song Lyrics Generator: सिर्फ लिरिक्स: देवोशनल हिंदी भजन, पोएटिक और सिंघेबल।

TopMediaI Hindi Song Generator: हिंदी भजन + मेलोडी, कृष्ण/शिव थीम्स।

GenerateLyrics.io (Hindi): हिंदी लिरिक्स जेनरेटर, देवोशनल/भजन मोड। बॉलीवुड-फोक मिक्स।

Updated on:

19 Nov 2025 03:12 pm

Published on:

19 Nov 2025 03:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / AI ने खोल दिया भक्ति का खजाना: लिख रहे हैं ओरिजिनल भजन-कीर्तन-आरती

