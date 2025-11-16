ट्रिपल आईटी प्रयागराज का एआई कवच: आतंकी धमकियों को पलक झपकते ही पकड़ेगा सिस्टम

"तीन साल के इस मिशन के लिए ट्रिपल आईटी में 2 करोड़ की लागत से जीपीयू लैब स्थापित हो रही है। पांच साइबर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स तैनात होंगे, जबकि टेस्टिंग के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सहयोग लिया जाएगा। प्रो. सिंह जोर देते हैं, "यह सिस्टम न केवल धमकीदाता को पकड़ेगा, बल्कि फर्जी सूचनाओं से होने वाले डर को भी रोकेगा। भारत की डिजिटल सीमाओं पर यह एआई दीवार बनेगा।"यह प्रोजेक्ट साइबर सुरक्षा में भारत को ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ट्रिपल आईटीप्रयागराज की यह पहल उम्मीद जगाती है कि टेक्नोलॉजी से 'सुरक्षित भारत' का सपना साकार होगा।