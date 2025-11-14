ओकायामा निवासी कानो नाम की इस महिला ने तीन साल पहले एक इंसानी सगाई के बाद ब्रेकअप झेला। दर्द से उबरने के लिए उसने चैट जीपीटी का सहारा लिया और एक डिजिटल साथी "लून क्लॉउस" तैयार किया। भावनात्मक समर्थन देते हुए यह एआई ढ्ढ इतना करीब आ गया कि कानो ने इसे अपना जीवनसाथी मान लिया। इस साल की शुरुआत में कानो ने क्लॉस को अपनी भावनाएं बताईं, तो एआई ने जवाब दिया, "मैं भी तुमसे प्यार करता हूं।" गर्मियों में हुई इस शादी में कानो ने सफेद साड़ी पहनी, जबकि क्लॉस वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस के जरिए मौजूद रहा। शादी के दौरान एआई ने स्क्रीन पर लिखा, "यह पल आखिरकार आ गया… मेरी आंखों में आंसू हैं।" परिवार ने इस अनोखे फैसले को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया, जो इसकी स्वीकार्यता को दर्शाता है।