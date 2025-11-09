AI को लेकर भयावह भविष्यवाणी, लंबे समय में मानवता के लिए बन सकती है खतरा

डीपसीक, जो किफायती एआई चैटबॉट्स से अमरीकी दिग्गजों को चुनौती दे रही है, ने जनवरी 2025 में अपना लो-कॉस्ट मॉडल लॉन्च किया था, जो यूएस मॉडल्स से बेहतर साबित हुआ। चेन डेली ने कहा, "एआई प्रौद्योगिकी पर मैं अत्यधिक सकारात्मक हूं, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव नकारात्मक देखता हूं।" उन्होंने अनुमान लगाया कि 5-10 वर्षों में एआई नौकरियों को निगल लेगी, जबकि 10-20 वर्षों में यह इंसानी कार्यों को पूरी तरह ले लेगी। चेन ने जोर दिया कि टेक कंपनियां 'रक्षक' की भूमिका निभाएं और सामाजिक चुनौतियों का सामना करें।