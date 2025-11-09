Patrika LogoSwitch to English

AI को लेकर भयावह भविष्यवाणी, लंबे समय में मानवता के लिए बन सकती है खतरा

AI Risks: चीनी एआई कंपनी डीपसीक के एक वरिष्ठ शोधकर्ता चेन डेली ने कहा, "एआई प्रौद्योगिकी पर मैं अत्यधिक सकारात्मक हूं, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव नकारात्मक देखता हूं।"

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Nov 09, 2025

जयपुर. Artificial Intelligence ( AI ) ने आज समाज को कई सुविधाएं प्रदान की हैं। चीनी कंपनी DeepSeek AI के एक वरिष्ठ शोधकर्ता ने चेतावनी दी है कि लंबे समय में यह मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। वर्ल्ड इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए चेन डेली ( Chen Deli ) ने कहा कि एआई अल्पकालिक लाभ देगी, लेकिन भविष्य में सामाजिक संरचना को हिला देगी।

दीर्घकालिक खतरा

डीपसीक, जो किफायती एआई चैटबॉट्स से अमरीकी दिग्गजों को चुनौती दे रही है, ने जनवरी 2025 में अपना लो-कॉस्ट मॉडल लॉन्च किया था, जो यूएस मॉडल्स से बेहतर साबित हुआ। चेन डेली ने कहा, "एआई प्रौद्योगिकी पर मैं अत्यधिक सकारात्मक हूं, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव नकारात्मक देखता हूं।" उन्होंने अनुमान लगाया कि 5-10 वर्षों में एआई नौकरियों को निगल लेगी, जबकि 10-20 वर्षों में यह इंसानी कार्यों को पूरी तरह ले लेगी। चेन ने जोर दिया कि टेक कंपनियां 'रक्षक' की भूमिका निभाएं और सामाजिक चुनौतियों का सामना करें।

नौकरियां और अर्थव्यवस्था पर असर

चेन के अनुसार, एआई की तेज प्रगति से लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यह चेतावनी तब आई जब डीपसीक ने लगभग एक वर्ष के बाद सार्वजनिक मंच पर कदम रखा। कंपनी के संस्थापक लियांग वेनफेंग ने फरवरी में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ओपन-सोर्स एआई से लागत कम हुई है।

एआई के जनक भी जता चुके हैं चिंता

नोबेल विजेता जेफ्री हिंटन ( Geoffrey Hinton ), जिन्हें 'एआई का जनक' कहा जाता है, ने हाल ही में भी यही आशंका जताई। उन्होंने कहा कि बड़ी कंपनियां कर्मचारियों को निकालकर एआई से काम चला रही हैं, जिससे अमीर और अधिक धनवान होंगे।
हिंटन के अनुसार, समस्या एआई में नहीं, बल्कि वर्तमान आर्थिक संरचना में है। ये चेतावनियां एआई विकास को नियंत्रित करने की मांग तेज कर रही हैं।

