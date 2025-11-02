Pregnant Job Service के नाम पर ठगी का खेल, सोशल मीडिया पर महिला बोली ’25 लाख दूंगी, मुझे प्रेग्नेंट कर दो’

मोहित शर्मा.
Cyber Fraud India: जयपुर. सोशल मीडिया की चकाचौंध में छिपा एक काला जाल पूरे देश को निगल रहा है। All India Pregnant Job Service के नाम से चलने वाला यह शर्मनाक साइबर स्कैम पुरुषों के लालच का फायदा उठाकर लाखों रुपए की ठगी कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल होने वाले फर्जी विज्ञापनों में लिखा होता है: "नि:संतान महिलाओं को प्रेग्नेंट करो, 25 लाख रुपए कमाओ।"
लालच में फंसकर बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन फीस (5-10 हजार), 'मेडिकल टेस्ट' (50 हजार) या 'ट्रेनिंग' (1-2 लाख) के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे मिलते ही ठग गायब! पुलिस के अनुसार, यह घोटाला बिहार के नवादा को केंद्र बनाकर 2022 के अंत से सक्रिय हुआ। 2024-25 में विस्फोटक रूप से फैला। अब तक करीब 25 रिपोर्टेड केस देशभर में सामने आ चुके हैं, लेकिन वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। कई पीडि़त तो शर्मिंदगी के डर से चुप हैं।
यह सुनियोजित फ्रॉड है, जहां ठग फर्जी महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन में 'लडक़ी' कहती नजर आती है: "मुझे प्रेग्नेंट करो, 25 लाख दूंगी।" संपर्क करने पर वे 'वेरिफिकेशन', 'सिक्योरिटी डिपॉजिट' या 'ट्रेनिंग फीस' मांगते हैं। पैसे यूपीआई या फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं, फिर नंबर ब्लॉक।
ठगों का नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक फैला है, जो फर्जी ऐप्स और बैंक अकाउंट्स का सहारा लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बेरोजगारी और सोशल मीडिया की लत ने इसे हवा दी। साइबर विशेषज्ञ ने कहा, "यह स्कैम मानसिक स्वास्थ्य को भी चोट पहुंचाता है। पीडि़तो को काउंसलिंग की जरूरत है।
फर्जी ऑफर पर कभी पैसे न दें। साइबर थाने में तुरंत शिकायत करें। हेल्पलाइन 1930 पर जानकारी दें। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि मजबूत साइबर लॉ और जागरूकता से इसे रोका जा सकता है। लेकिन जब तक लालच रहेगा, ठगों का बाजार गर्म। जागें, सावधान रहें-अन्यथा यह जाल और फैलेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग