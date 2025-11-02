Pregnant Job Service के नाम पर ठगी का खेल, सोशल मीडिया पर महिला बोली ’25 लाख दूंगी, मुझे प्रेग्नेंट कर दो’

लालच में फंसकर बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन फीस (5-10 हजार), 'मेडिकल टेस्ट' (50 हजार) या 'ट्रेनिंग' (1-2 लाख) के नाम पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे मिलते ही ठग गायब! पुलिस के अनुसार, यह घोटाला बिहार के नवादा को केंद्र बनाकर 2022 के अंत से सक्रिय हुआ। 2024-25 में विस्फोटक रूप से फैला। अब तक करीब 25 रिपोर्टेड केस देशभर में सामने आ चुके हैं, लेकिन वास्तविक संख्या ज्यादा हो सकती है। कई पीडि़त तो शर्मिंदगी के डर से चुप हैं।