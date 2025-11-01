अब कक्षा तीन से बच्चे पढ़ेंगे AI, तैयार होंगी NCERT की किताबें

Artificial Intelligence and Computational Thinking: जयपुर/नई दिल्ली. भारत की स्कूली शिक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव की दस्तक हो चुकी है। स्कूलों में अब शुरुआती स्तर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI ) और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) Artificial Intelligence and Computational Thinking (AI & CT) पढ़ाया जाएगा। इसे भारत की शिक्षा में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम माना जा रहा है। पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने का उद्देश्य है कि हर बच्चा तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें ताकि आने वाली पीढ़ी तकनीक के साथ-साथ समाज के प्रति जिम्मेदार भी बन सके। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि एआई और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 से कक्षा 3 से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दिसंबर 2025 तक संसाधन सामग्री, हैंडबुक और डिजिटल संसाधनों का विकास किया जाएगा।