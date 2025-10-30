Free Recharge Fraud: AI वीडियो से चला ठगों का नया जाल, कहीं फंस ने जाएं

AI generated video: जयपुर. भारत में त्योहारों का सीजन आते ही एक से बढ़कर एक ऑफर्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इसके साथ ही शुरू होता है साइबर स्कैमर्स का नया जाल। ऐसा ही वायरल मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि छठ पूजा के मौके पर केंद्र सरकार सभी को तीन महीने का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दे रही है।

खास बात यह है कि ठगों ने इस मैसेज को एक न्यूज आर्टिकल की तरह पेश किया है। हेडलाइन, सबहेडिंग्स, नंबरिंग तक लगाई है जिससे लोग इसे असली खबर समझकर भ्रमित हो जाएं और आसानी से फंस जाएं। सुनने में तो यह बेहद लुभावना लगता है, लेकिन यह एक सुनियोजित धोखा है।