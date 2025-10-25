Rajasthan Police Advisory: फर्जी कोर्ट सम्मन/वारंट से सावधान, साइबर ठगों का नया जाल

Fake Court Summons: जयपुर. राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा आमजन को एक नए प्रकार के साइबर अपराध फर्जी कोर्ट सम्मन/वारंट धोखाधड़ी के प्रति सचेत कर रही है। अपराधी खुद को न्यायालय अधिकारी या पुलिस बताकर नागरिकों को डराते हैं और ऑनलाइन माध्यम से पैसे ऐंठते हैं। उपमहानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी अब नए तरीकों से लोगों को फंसा रहे हैं।