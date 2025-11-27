AI ने लिखी इंसानियत की सबसे खूबसूरत कहानी, 17 साल बाद अपने माता-पिता से मिली बेटी

ईदी फाउंडेशन ने पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साइबर एक्सपर्ट नबील अहमद से मदद मांगी। नबील ने किरण की लेटेस्ट फोटो को 2008 की पुरानी मिसिंग रिपोर्ट से एआई फेशियल रिकग्निशन टूल से मिलाया। कुछ ही घंटों में डिजिटल ट्रेल ने किरण के पिता अब्दुल मजीद तक पहुंचा दिया। जब फोन पर खबर मिली तो पिता को यकीन ही नहीं हुआ। वे तुरंत कराची भागे और 17 साल बाद बेटी को गले लगा लिया। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, जो हाल ही पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया हाउसेज़ में ब्रेक हुई है। 2008 की मिसिंग रिपोर्ट को एआई से मैच करने में पुलिस ने डेटा शेयर किया। पुरानी रिपोर्ट को डिजिटल डेटाबेस से लिंक करने पर ब्रेकथ्रू मिला।