राजस्थान में कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित, पायलट के मना करने पर यात्रियों को एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी रात

कोहरे के कारण जयपुर में ट्रेन और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि यात्रियों को एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशन पर रात बितानी पड़ रही है।

Air And Rail Traffic Affected Due To Fog In Rajasthan: घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स के डायवर्जन और ट्रेनों के संचालन में देरी होना लगातार जारी है। गुरुवार को ऐसा ही देखने को मिला। दरअसल, दिल्ली में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण बुधवार देर रात तक 17 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट हुई। इनमें से 7 फ्लाइट तो रात तक लौट गई लेकिन 10 फ्लाइट को दिल्ली से उड़ान भरने का क्लीयरेंस नहीं मिला। इनमें करीब एक हजार से ज्यादा यात्री थे, उनमें से कई यात्री देर रात तक क्लीयरेंस मिलने का इंतजार करते रहे तो कई मजबूरन सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।