Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल ले आया नई आवासीय योजना, मानसरोवर और प्रताप नगर में मिलेगा घर

Rajasthan Housing Board: राजस्थान आवासन मंडल एक और योजना खास वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज (एआइएस) रेजीडेंसी के तीसरे चरण को कागजों पर स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही यह योजना धरातल पर उतरेगी। पिछले कई वर्षों से अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोग सामान्य पंजीकरण योजना का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी पिछली दो योजनाएं उच्च आय वर्ग के लिए आई थीं। एआइएस का तीसरा चरण प्रताप नगर में करीब नौ हजार वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए मंडल ने व्यावसायिक भूमि को आवासीय में परिवर्तित किया है। आवासन मंडल का ध्येय वाक्य ‘हमारा प्रयास—सबको आवास’ होने के बावजूद जरूरतमंदों को इंतजार करना पड़ रहा है।
जिस भूखंड पर यह योजना विकसित की जानी है, उसे वर्ष 2001 में मल्टीप्लेक्स, होटल, कॉमर्शियल ऑफिस, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स के लिए आरक्षित किया गया था।
परियोजना समिति की 173वीं बैठक में इसे बदलकर आवासीय कर दिया गया और योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति दे दी गई। प्रताप नगर में व्यावसायिक भूखंडों की दर 83,649 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, ऐसे में इस 9,000 वर्ग मीटर भूमि का मूल्य 75.27 करोड़ रुपए है, जबकि बाजार दर के अनुसार यह 100 करोड़ रुपए से अधिक बताया जा रहा है।
प्रताप नगर सेक्टर-26 में गंगा अपार्टमेंट फेज-2, प्रति फ्लैट कीमत 61.20 लाख रुपए।
मानसरोवर सेक्टर-5 में गुलमोहर योजना, प्रति फ्लैट कीमत 90.10 लाख से 92.10 लाख रुपए।
एआइएस के तृतीय चरण की प्लानिंग चल रही है। जिस जमीन पर योजना आएगी, वह आवासीय है। पूर्व में व्यावसायिक थी या नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। प्लानिंग शाखा ने इस पर काम किया है।