Housing Scheme: राजस्थान आवासन मंडल ले आया नई आवासीय योजना, मानसरोवर और प्रताप नगर में मिलेगा घर

Rajasthan Housing Board: राजस्थान आवासन मंडल एक और योजना खास वर्ग के लिए तैयार कर रहा है। ऑल इंडिया सर्विसेज (एआइएस) रेजीडेंसी के तीसरे चरण को कागजों पर स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही यह योजना धरातल पर उतरेगी। पिछले कई वर्षों से अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोग सामान्य पंजीकरण योजना का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी पिछली दो योजनाएं उच्च आय वर्ग के लिए आई थीं। एआइएस का तीसरा चरण प्रताप नगर में करीब नौ हजार वर्ग मीटर में विकसित किया जाएगा। इस योजना के लिए मंडल ने व्यावसायिक भूमि को आवासीय में परिवर्तित किया है। आवासन मंडल का ध्येय वाक्य ‘हमारा प्रयास—सबको आवास’ होने के बावजूद जरूरतमंदों को इंतजार करना पड़ रहा है।