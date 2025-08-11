किसानों के खाते में ₹3200 करोड़ ट्रांसफर, झुंझुनूं में बोले शिवराज सिंह- ‘किसान भाइयों… शिकायत हो तो मामा के घर आ जाना’

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधन करते हुए कहा कि राजस्थान में वैज्ञानिक आधार पर जल्द ही कृषि का रोड में बनाया जाएगा। वैज्ञानिकों की टीम किसानों के बीच पहुंचकर फसल को लेकर बातचीत करेगी। किसान भाइयों दिल्ली दूर नहीं है, कोई शिकायत हो तो मामा के घर आ जाना। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन रोज भारत को बदनाम कर रहा है। इन्होंने लोकतंत्र और सेना को बदनाम किया। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो ? शिवराज सिंह चौहान ने सभी से स्वदेशी खरीदने का आह्वान किया। साथ ही मंच से सभी को संकल्प दिलाया कि 'हम स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करेंगे '