सावधान: कुत्ते-बिल्ली के मल से फैल रही पैरों की बीमारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय, जयपुर में रोगी की पहचान

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ.दिनेश माथुर ने बताया कि यह बीमारी मुयत: उन लोगों में पाई जाती है जो नंगे पैर मिट्टी या खेतों में चलते हैं। कुत्ते और बिल्लियों की आंतों में रहने वाले कीड़े अंडे छोड़ते हैं, जो उनके मल के साथ बाहर निकलते हैं। मिट्टी में ये अंडे गर्म और गीली परिस्थितियों में फूटकर छोटे लार्वा (कीड़े) बना देते हैं। इंसान का पैर या त्वचा ऐसे दूषित स्थानों से संपर्क में आता है तो यह लार्वा त्वचा के अंदर घुसकर सांप जैसी रेखाएं बनाते हुए धीरे-धीरे रेंगता है।