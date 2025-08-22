Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

सावधान: कुत्ते-बिल्ली के मल से फैल रही पैरों की बीमारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय, जयपुर में रोगी की पहचान

Jaipur News: तीन महीने तक घरेलू उपचार और मलहम लगाने से भी कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार चिकित्सकों से परामर्श लेने पर पता चला कि वह क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस (सीएलएम) नामक रोग से पीड़ित है।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 22, 2025

रोगी के पैर (फोटो: पत्रिका)

Cutaneous Larva Migrans: गंदगी के बीच सड़क या खेतों में नंगे पैर घूमना या चप्पल उतारकर काम करना आम बात है। लेकिन यह लापरवाही अब बीमारी का कारण बन रही है। जयपुर शहर के एक निजी अस्पताल में झुंझुनूं जिले की 55 वर्षीय महिला लंबे समय से त्वचा पर लाल लहरदार लकीरों और असहनीय खुजली से जूझ रही थी।

तीन महीने तक घरेलू उपचार और मलहम लगाने से भी कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार चिकित्सकों से परामर्श लेने पर पता चला कि वह क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस (सीएलएम) नामक रोग से पीड़ित है। इसे आम भाषा में त्वचा पर रेंगने वाले कीड़े की बीमारी कहा जाता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले में हर महीने 100+ लोगों को काट रहे श्वान, बिल्लियों से भी रैबिज फैलने का डर
झालावाड़
सावधान! बिलासपुर में बढ़ा श्वानों का आतंक(photo-patrika)

त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ.दिनेश माथुर ने बताया कि यह बीमारी मुयत: उन लोगों में पाई जाती है जो नंगे पैर मिट्टी या खेतों में चलते हैं। कुत्ते और बिल्लियों की आंतों में रहने वाले कीड़े अंडे छोड़ते हैं, जो उनके मल के साथ बाहर निकलते हैं। मिट्टी में ये अंडे गर्म और गीली परिस्थितियों में फूटकर छोटे लार्वा (कीड़े) बना देते हैं। इंसान का पैर या त्वचा ऐसे दूषित स्थानों से संपर्क में आता है तो यह लार्वा त्वचा के अंदर घुसकर सांप जैसी रेखाएं बनाते हुए धीरे-धीरे रेंगता है।

त्वचा पर लाल, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरनुमा चकत्ते, रात में असहनीय खुजली, खुजली से घाव और पपड़ी बनना और इनका लंबे समय तक ठीक नहीं होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। लगातार खुजली से त्वचा पर पस और संक्रमण हो सकता है। कुछ मरीजों को नींद नहीं आने और बेचैनी जैसी समस्या भी होती है।

दुर्लभ मामलों में यह परजीवी शरीर के अंदर जाकर आंतों या फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। यह बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन समय पर उपचार जरूरी है। डॉ. माथुर ने बताया कि डॉक्टर की सलाह से कुछ दिनों तक दवाओं से यह रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। खुजली और घावों के लिए सहायक दवाएं भी दी जाती हैं।

ये भी पढ़ें

Dog Biting : देश व राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे डॉग बाइटिंग के मामले, बच्चे हो रहे शिकार, जनता में है खौफ
जयपुर
Rajasthan Country dog biting Cases increasing rapidly children are becoming victims fear among public

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सावधान: कुत्ते-बिल्ली के मल से फैल रही पैरों की बीमारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय, जयपुर में रोगी की पहचान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.