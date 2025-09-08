Rajasthan Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, जानिए, कब से मिलेगी राहत

Rajasthan Weather Update : जयपुर। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार (8 सितंबर) को चार जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जालोर में अतिभारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगहों पर अत्यंत भारी बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश माउंट आबू, सिरोही में 250 एमएम दर्ज की गई है।