जयपुर

Heavy Rainfall: अलर्ट…अलर्ट…इन 3 जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना, स्कूलों में छुट्टियां, प्रशासन भी अलर्ट मोड़ में

Rain Alert: मौसम विभाग ने 25 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। इनमें तीन जिलों में तो भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के राजसमंद, सिरोही व उदयपुर में आज के दिन के लिए अलर्ट है। इस चेतावनी के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 25, 2025

IMD rain warning

Rain Alert in rajasthan: जयपुर। राजस्थान में पिछले तीन-चार दिनों से मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अधिकांश जिलों में भारी व अतिभारी बारिश का दौर चल रहा है। नदी,नाले,तालाब उफान पर हैं। बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। अतिभारी बारिश के चलते कोटा-सवाईमाधोपुर में तो सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। पूरे राज्य में इस बार औसत से अधिक बारिश हो चुकी है। जबकि मानसून का समय अब भी बाकी है।
इधर मौसम विभाग ने 25 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। इनमें तीन जिलों में तो भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी दी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के राजसमंद, सिरोही व उदयपुर में आज के दिन के लिए अलर्ट है। इस चेतावनी के चलते प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड़ में है।
इधर राजस्थान में अधिकांश जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के चलते 19 जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किए हैं।

बीसलपुर बांध के खुले हैं छह गेट

पानी की लगातार आवक के चलते जयपुर, टोंक व अजमेर जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध से पानी की निकासी की जा रही है। इन समय छह गेट खुले हुए हैं।

Updated on:

25 Aug 2025 12:11 pm

Published on:

25 Aug 2025 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rainfall: अलर्ट…अलर्ट…इन 3 जिलों में अतिभारी बारिश की संभावना, स्कूलों में छुट्टियां, प्रशासन भी अलर्ट मोड़ में

