आमेरः देवस्थान स्वामित्व की जमीन पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनी

आमेर के ठाठर मोहल्ला स्थित बटुक भैरोंजी मंदिर के पीछे अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही है। जेडीए ने एक बार कार्रवाई की और उसके बाद दोबारा कभी नहीं गई। ऐसे में मौके पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। जबकि, उक्त जमीन को पुजारी आनंदीलाल ने वर्ष 1985 में देवस्थान विभाग को सौंप दिया था। पिछले कुछ वर्ष में भूमाफिया सक्रिय हुए। जिस जमीन पर खेती हो रही थी, उस पर अवैध रूप से कॉलोनी सृजित होने लगी। मौके पर कुछ बड़े भूखंडों की बाउंड्रीवाल कर ली गई और कुछेक डुप्लेक्स भी बन रहे हैं।