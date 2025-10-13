Rajasthan: ‘2027 के बाद 3 साल में मिलेगा न्याय’, अमित शाह का बड़ा दावा; बोले- राजस्थान में सजा की दर 60% पहुंची

राइजिंग राजस्थान समिट के तहत शाह ने 4 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से संबंधित प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। उन्होंने बताया कि समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए हैं, जिनमें से 3 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स पहले ही धरातल पर उतर चुके हैं और चार लाख करोड़ के आज भूमिपूजन का कार्यक्रम इसी मंच से हुआ। शाह ने कहा कि यह कार्यक्रम विकास और न्याय का समन्वय है, जो राजस्थान के विकास को नई गति देगा।