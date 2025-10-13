Amit Shah: अमित शाह के जयपुर आगमन पर कड़ी सुरक्षा, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध



वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान एयरपोर्ट, कार्यक्रम स्थल, एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक और बहुमंजिला इमारतों में सुरक्षा व्यवस्था व ट्रैफिक के लिए 1500 से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। इनमें 4 डीसीपी, 11 एडिशनल डीसीपी, 21 एसपी व उपाधीक्षक, 60 निरीक्षक, 1000 जवान, 500 ट्रैफिक के जवान, तीन आरएएसी की कंपनी हैं। एक क्यूआरटी एयरपोर्ट पर और दूसरी क्यूआरटी की टीम कार्यक्रम स्थल पर तैनात रहेगी। वहीं, पुलिस ने वीवीआईपी के मूवमेंट का रविवार को पूर्वाभ्यास किया।