Amrit Bharat Express: 3 अक्टूबर से दौड़ेगी राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस, इन 12 स्टेशनों पर होगा ठहराव

सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि तीन अक्टूबर से मदार (अजमेर)-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मदार से प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:25 बजे रवाना होकर रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर रविवार को रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा से यह ट्रेन 5 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को सुबह 4:15 बजे रवाना होकर सोमवार को सुबह 10:25 बजे जयपुर स्टेशन पर आएगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन किशनगढ, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, फफूंद, कानपुर सेट्रल, उन्नाव समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।