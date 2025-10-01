Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Amrit Bharat Express: 3 अक्टूबर से दौड़ेगी राजस्थान की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस, इन 12 स्टेशनों पर होगा ठहराव

Rajasthan Train News: 22 कोच और 1800 सीटों वाली अमृत भारत एक्सप्रेस में सफर होगा खास, न्यूनतम किराया 35 रुपए, डबल इंजन से दौड़ेगी सुपरफास्ट अमृत भारत एक्सप्रेस, मेट्रो जैसी तकनीक से होगी जर्क-फ्री यात्रा

3 min read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 01, 2025

Jaipur Train News: जयपुर। प्रदेशवासियों के लिए रेल यात्रा में नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राजस्थान को पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफ़ा मिलने वाला है। यह ट्रेन बिहार के दरभंगा से मदार (अजमेर) तक चलेगी और जयपुर होकर गुज़रेगी। रेलवे ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। खास बात यह है कि यह ट्रेन यात्रियों को वंदेभारत जैसी सुविधाएँ और तकनीक देगी, जबकि किराया सामान्य ट्रेनों से ज्यादा नहीं होगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन तीन अक्टूबर को होगा। यह ट्रेन फिलहाल सप्ताह में एक दिन चलेगी।

वंदेभारत जैसी तकनीक और रफ्तार

अमृत भारत एक्सप्रेस को देश की पहली पुल-पुश ट्रेन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसमें दो इंजन लगे होंगे—एक आगे और दूसरा आखिरी डिब्बे के बाद। इससे ट्रेन को खींचने और धक्का देने की ताकत मिलेगी। नतीजतन, ट्रेन कुछ ही सेकंड में रफ्तार पकड़ लेगी। इस तकनीक के कारण झटके और कंपन की समस्या नहीं होगी। ट्रेन की अधिकतम गति 130 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रहेगी।

22 कोच और 1800 यात्रियों की क्षमता

इस ट्रेन में कुल 22 कोच होंगे, जिनमें केवल स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे शामिल होंगे। यानी पूरी तरह से नॉन-एसी ट्रेन होगी। इसमें करीब 1800 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कोच में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं लोको पायलट केबिन में एसी की सुविधा रहेगी। साथ ही, ट्रेन को सुरक्षा कवच तकनीक से लैस किया गया है, जिससे टक्कर की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।

सस्ती यात्रा, न्यूनतम किराया 35 रुपए

यात्रियों को इस ट्रेन में प्रीमियम सुविधाएं तो मिलेंगी ही, साथ ही जेब पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। रेलवे ने न्यूनतम किराया मात्र 35 रुपए तय किया है। यह किराया सामान्य सुपरफास्ट ट्रेनों से लगभग 17 फीसदी अधिक होगा, लेकिन स्पेशल ट्रेनों से कम रहेगा। हालांकि इसमें किसी प्रकार की रियायत लागू नहीं होगी।

सुविधाएं जो बनाएंगी यात्रा खास

अमृत भारत एक्सप्रेस का लुक आकर्षक और मॉडर्न होगा। यात्रियों को जर्क-फ्री यात्रा मिलेगी। इसमें एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी कैमरे, मॉर्डन टॉयलेट, सेंसर वॉटर टैप जैसी सुविधाएं होंगी। मेट्रो की तरह स्टेशन पर लाइव अनाउंसमेंट की व्यवस्था रहेगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए फोल्डेबल स्नैक टेबल, शानदार लगेज रैक और आरामदायक सीटें दी गई हैं। जनरल कोच की ऊपरी सीटों पर कुशन लगाए गए हैं। हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध रहेगा। वहीं, ट्रेन में ऑटो स्मोक डिटेक्टर और फायर सेफ्टी सिस्टम भी लगे होंगे। धूम्रपान करने वालों को तुरंत पकड़ा जा सकेगा।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह ट्रेन साधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए भी प्रीमियम स्तर की यात्रा का अनुभव कराएगी। कम किराए में आधुनिक सुविधाओं और तेज रफ्तार के साथ अमृत भारत एक्सप्रेस प्रदेश के यात्रियों को बिल्कुल नया अनुभव देगी।

इस तरह जयपुर से होकर दौड़ने वाली यह ट्रेन न सिर्फ़ यात्रियों को बेहतर विकल्प देगी, बल्कि राजस्थान में आधुनिक रेल तकनीक का नया अध्याय भी लिखेगी।

मदार से प्रत्येक शुक्रवार को चलेगी, दस मिनट रूकेगी जयपुर

सीपीआरओ शशिकिरण ने बताया कि तीन अक्टूबर से मदार (अजमेर)-दरभंगा साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मदार से प्रत्येक शुक्रवार को रात 9:25 बजे रवाना होकर रात 11 बजे जयपुर पहुंचेगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर रविवार को रात 12:45 बजे दरभंगा पहुंचेगी। दरभंगा से यह ट्रेन 5 अक्टूबर से प्रत्येक रविवार को सुबह 4:15 बजे रवाना होकर सोमवार को सुबह 10:25 बजे जयपुर स्टेशन पर आएगी। दस मिनट के ठहराव के बाद रवाना होकर दोपहर 1:20 बजे मदार पहुंचेगी। आवाजाही के दौरान यह ट्रेन किशनगढ, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, टूण्डला, इटावा, फफूंद, कानपुर सेट्रल, उन्नाव समेत कई स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

जयपुर

