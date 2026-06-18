New Train: जयपुर को मिलेगी अमृत भारत ट्रेन की सौगात, खातीपुरा से दरभंगा के लिए दौड़ेगी, रेलमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

जयपुर। राजधानी जयपुर को अमृत भारत ट्रेन की सौगात जल्द मिलेगी। यह ट्रेन खातीपुरा से दरभंगा के लिए संचालित होगी। इसे रविवार को खातीपुरा में आयोजित कार्यक्रम मेें रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलमंत्री ने गत दिनों जयपुर दौरे में इस ट्रेन के संचालन की घोषणा की थी। ट्रेन सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। इसका दौसा, बांदीकुई, मंडावर महुवा रोड, भरतपुर, ईदगाह, आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेन्ट्रल, उन्नाव समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव होगा।