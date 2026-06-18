CA Final Result: सीए फाइनल का रिजल्ट घोषित, जोधपुर की अर्पिता चौथे स्थान पर, जयपुर के प्रणव को मिली सातवीं रैंक

जयपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने गुरुवार को सीए फाइनल मई-2026 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। ऑल इंडिया मेरिट सूची में राजस्थान के कई छात्र-छात्राओं ने सफलता हासिल की है। जोधपुर जिले के मथानिया कस्बे की अर्पिता डागा ने देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं जयपुर के प्रणव धूत ने 600 में से 457 अंक हासिल कर सातवीं रैंक पर जगह बनाई। चित्तौड़गढ़ की शगुन माहेश्वरी को 15वीं और जयपुर की हर्षिका खंडेलवाल को 28वीं रैंक मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर पंजाब के पटियाला के नूर सिंगला ने सर्वाधिक 499 अंक प्राप्त कर परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया।